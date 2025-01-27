«Сделано с любовью»: Автор песни «Сигма Бой» о хейтерах из Европы и мировом успехе

Песня российских блогеров-подростков 11-летней Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летней Анны-Марии Янковской «Сигма Бой» ранее заняла седьмое место в категории «танцевальные хиты» мирового хит-парада Billboard. Школьницы оказались в компании таких мировых звезд, как Билли Айлиш и Кэти Перри.

На днях в Европарламенте обсудили «опасность» песни «Сигма Бой». Так, немецкий политик, представитель социально-либеральной партии «Volt» Нела Риль назвала композицию вирусным русским тропом, который передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир. Депутат призвала решительно пресечь в Евросоюзе тонкие проникновения и фальсификацию. Она также заявила, что Россия проникает в европейскую культуру через песни. Чертищев отметил, что в трек не вкладывалась никакая политическая подоплека.