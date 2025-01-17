«Невинность и провокация»: Мировой успех хита «Сигма Бой» сравнили с группой «Тату»
Наивные и невинные образы девочек сочетаются с провокацией, объяснил в эфире НСН Денис Ступников, отметив, что в механизме хитовости песен харизма и мастерство исполнителей сегодня уже не играют главную роль.
Исполнительниц хита «Сигма Бой», влетевшего в чарты Billboard, можно сравнить с группой «Тату», только вместо порока у них невинность, заявил в интервью НСН журналист и музыкальный критик Денис Ступников.
Ранее стало известно, что песня российских блогеров-подростков 11-летней Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летней Анны-Марии Янковской «Сигма Бой» заняла седьмое место в категории «танцевальные хиты» мирового хит-парада Billboard. Школьницы оказались в компании мировых звезд Билли Айлиш и Кэти Перри.
«Я был очень удивлен попаданием "Сигма-Бой" в чарты Billboard, да еще и на такие высокие места. Давненько Россия не занимала там лидирующих позиций, поэтому интересно было вдвойне. У этого успеха несколько составляющих. Как я понимаю, девочки попытались повторить успех группы «Тату», только в сильно помолодевшем и "очищенном" виде. Вместо педалирования порока мы видим подчеркнутую невинность и наивность. При этом в песне заложена еще и некая провокация. Героиня этой песни - маленькая девочка, но она уже знает себе цену. Во-первых, она выбирает самого крутого мальчика, а во-вторых, она вертит перед ним хвостом, но не поддается на его чары и дает ему понять, что сначала она его изрядно помучает, выжмет из него соки, а потом вроде как покорится ему. Эта недетская амбициозность в сочетании с детским обликом исполнительниц, наверное, сыграла свою роль в привлечении интереса к этой песне», - сказал Ступников.
При этом он отметил, что хитовость песен уже не зависит от мастерства и харизмы исполнителя.
«Я с ужасом вижу, что мелодизм, профессионализм исполнения, цепляющая хуковость в сочетании с хорошим вокалом и харизмой исполнителя - то, что раньше было неотъемлемыми чертами хитовости, - это все не работает сейчас по большому счету. Очень многое зависит от того, насколько удачно завирусится та или иная даже не песня, а фрагмент. Вспомним, как это было с "Моим мармеладным" Кати Лель, получившим вторую жизнь не только в России, но и на Западе. То же самое происходит и с новыми песнями. Наверное, есть какие-то влиятельные блогеры или инфлюенсеры с большим количеством подписчиков, которые у себя это выкладывают. Люди это видят и начинают подхватывать, и таким образом это разносится, как некая химия», - заключил собеседник НСН.
По данным СМИ, отцом блогера Betsy является музыкальный продюсер и композитор Михаил Чертищев, автор музыки и песен к мультфильмам «Барбоскины», «Лунтик» и «Три богатыря». Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует многочисленные видео, на которых иностранные подростки ходят по улицам с колонками на колесиках, из которых звучит песня на русском языке «Сигма Бой».
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