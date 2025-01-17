«Невинность и провокация»: Мировой успех хита «Сигма Бой» сравнили с группой «Тату»

Исполнительниц хита «Сигма Бой», влетевшего в чарты Billboard, можно сравнить с группой «Тату», только вместо порока у них невинность, заявил в интервью НСН журналист и музыкальный критик Денис Ступников.

Ранее стало известно, что песня российских блогеров-подростков 11-летней Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летней Анны-Марии Янковской «Сигма Бой» заняла седьмое место в категории «танцевальные хиты» мирового хит-парада Billboard. Школьницы оказались в компании мировых звезд Билли Айлиш и Кэти Перри.