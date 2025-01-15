Песня российских школьниц «Сигма-бой» вошла в топ-10 чарта Billboard
Композиция «Сигма-бой», исполненная российскими школьницами, дебютировала на седьмой строчке в чарте «Hot Dance/Pop Songs» Billboard.
Песня, выпущенная в октябре 2024 года, стала вирусной и быстро завоевала популярность, набрав более 51 млн просмотров на YouTube за три месяца.
Лидером чарта стала песня «It's Ok I'm Ok» Tate McRae, а на второй позиции расположился трек «Apple» Charli XCX, с третьим местом также для Charli XCX за композицию «360». В топ-15 чарта вошел также хит Кэти Перри «I'm His, He's Mine».
«Сигма Бой» исполнили 11-летняя Светлана Чертищева (Бэтси) и 12-летняя Мария Яновская, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru