Хостинг-провайдер ESTT сообщил о сбое

Серьезный технический сбой зафиксировали в работе хостинг-провайдера ESTT, неполадки затронули клиентские сервисы.Об этом говорится в сообщении компании.

Beget заявил об уничтожении облачной инфраструктуры после атаки

Инженерная команда провайдера занимается восстановлением работоспособности инфраструктуры.

«Мы понимаем, насколько критична доступность сервисов для наших клиентов, и прилагаем все усилия для скорейшего восстановления работы. О ходе восстановительных работ будем сообщать дополнительно», - подчеркнула компания.

Ранее стало известно о сбое в работе облачного хостинг-провайдера Beget. Компания сообщила, что подверглась кибератаке, уничтожившей облачную инфраструктуру, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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