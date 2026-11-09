Хостинг-провайдер ESTT сообщил о сбое
Серьезный технический сбой зафиксировали в работе хостинг-провайдера ESTT, неполадки затронули клиентские сервисы.Об этом говорится в сообщении компании.
Инженерная команда провайдера занимается восстановлением работоспособности инфраструктуры.
«Мы понимаем, насколько критична доступность сервисов для наших клиентов, и прилагаем все усилия для скорейшего восстановления работы. О ходе восстановительных работ будем сообщать дополнительно», - подчеркнула компания.
Ранее стало известно о сбое в работе облачного хостинг-провайдера Beget. Компания сообщила, что подверглась кибератаке, уничтожившей облачную инфраструктуру, пишет 360.ru.
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