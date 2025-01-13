«Желаю смелости!»: Экс-солистка «Ленинграда» предложила Шнурову совместную песню
Алиса Вокс заявила НСН, что Шнуров предвосхищает тренды и выразила надежду на совместную песню, так как это было бы интересным инфоповодом и взорвало бы чарты.
Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в эфире НСН пожелала Сергею Шнурову смелости выпустить с ней совместную песню.
Группировка из Санкт-Петербурга «Ленинград», созданная Шнуровым, отмечает сегодня день рождения. Ровно 28 лет назад, 13 января 1997 года, состоялся первый концерт коллектива. Вокс подчеркнула, что Шнуров - единственный творческий человек, который остался из старого «Ленинграда».
«Я всегда говорила, что «Ленинград» — это Шнуров. Собственно говоря, на данный момент из того «Ленинграда», который я знала, осталось три человека, один из которых на административной должности, а другой так и остался главным техническим директором. Получается, что именно из творческого костяка остался один человек — Сергей Шнуров. Он пускает новую кровь в коллектив. Как миллиардер Дэвид Рокфеллер делал семь пересадок сердца, так и Шнуров делает пересадки всего коллектива. Хочу пожелать счастья, здоровья, успехов. Сейчас наблюдается очень большой тренд на примирение. Помирились Потехин с Жуковым, Арбенина с Сургановой еще в том году помирились. Я желаю Шнурову смелости попасть в этот тренд и сделать со мной совместную работу. Для всех наших поклонников это будет такой интересный инфоповод, все очень давно этого ждут. Это взорвет чарты на 100%», - заявила собеседница НСН.
По ее словам, секрет долгоиграющего успеха «Ленинграда» заключается в способности Шнурова адаптироваться к новым веяниям.
«Я думаю, что в случае с «Ленинградом» секрет долгой сценической жизни как раз в уникальной адаптивности Сергея Шнурова к меняющейся конъюнктуре. Как я всегда говорила, он - талантливый маркетолог, он понимает какие-то веяния еще до того, как они становятся трендами, он предвосхищает их. Это всегда было его особым даром. Если посмотреть на историю «Ленинграда», то можно заметить, что Шнуров очень сильно трансформировался, и не единожды. Я бы не стала выделять «Ленинград» в какой-то отдельный жанр. Они, наверное, самые яркие в своей нише, но ниша ироничного ска-панка далеко не одним «Ленинградом» жива и наполнена. Если сейчас посмотреть, что делают The Hatters, то, по большому счету, это обновленный «Ленинград», - отметила Вокс.
Она также добавила, что не может судить о мотивации Шнурова создавать музыку, однако успех его творений очевиден.
«Первое воссоединение «Ленинграда» было под лозунгом «Снова живы для наживы». Тут и добавить к авторскому видению нечего. Меня тогда еще не было в коллективе. Последний раз группа не собиралась заново, это новый состав. Наверное, новая кровь помогает оставаться наплаву. Шнуров впитывал все, что было хорошего на рынке и применял это к своему продукту. Я не могу залезть в голову к Сергею Шнурову и сказать, чем он вдохновляется - деньгами или каким-то тщеславием. Но я думаю, что если это имеет коммерческий успех, если это талантливо, а это несомненно талантливо, то какая разница? Победителей не судят», - заключила артистка.
Ранее Вокс в беседе с НСН нелестно высказалась о новом альбоме группы «Ленинград» «Синяя Богиня», порадовалась за Сергея Шнурова и его открывшуюся «творческую чакру» и выразила надежду, что Шнур станет в песнях чуть добрее и в скором времени воспрянет как птица Феникс из музыкального пепла.
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