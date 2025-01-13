«Желаю смелости!»: Экс-солистка «Ленинграда» предложила Шнурову совместную песню

Группировка из Санкт-Петербурга «Ленинград», созданная Шнуровым, отмечает сегодня день рождения. Ровно 28 лет назад, 13 января 1997 года, состоялся первый концерт коллектива. Вокс подчеркнула, что Шнуров - единственный творческий человек, который остался из старого «Ленинграда».

«Я всегда говорила, что «Ленинград» — это Шнуров. Собственно говоря, на данный момент из того «Ленинграда», который я знала, осталось три человека, один из которых на административной должности, а другой так и остался главным техническим директором. Получается, что именно из творческого костяка остался один человек — Сергей Шнуров. Он пускает новую кровь в коллектив. Как миллиардер Дэвид Рокфеллер делал семь пересадок сердца, так и Шнуров делает пересадки всего коллектива. Хочу пожелать счастья, здоровья, успехов. Сейчас наблюдается очень большой тренд на примирение. Помирились Потехин с Жуковым, Арбенина с Сургановой еще в том году помирились. Я желаю Шнурову смелости попасть в этот тренд и сделать со мной совместную работу. Для всех наших поклонников это будет такой интересный инфоповод, все очень давно этого ждут. Это взорвет чарты на 100%», - заявила собеседница НСН.



По ее словам, секрет долгоиграющего успеха «Ленинграда» заключается в способности Шнурова адаптироваться к новым веяниям.

«Я думаю, что в случае с «Ленинградом» секрет долгой сценической жизни как раз в уникальной адаптивности Сергея Шнурова к меняющейся конъюнктуре. Как я всегда говорила, он - талантливый маркетолог, он понимает какие-то веяния еще до того, как они становятся трендами, он предвосхищает их. Это всегда было его особым даром. Если посмотреть на историю «Ленинграда», то можно заметить, что Шнуров очень сильно трансформировался, и не единожды. Я бы не стала выделять «Ленинград» в какой-то отдельный жанр. Они, наверное, самые яркие в своей нише, но ниша ироничного ска-панка далеко не одним «Ленинградом» жива и наполнена. Если сейчас посмотреть, что делают The Hatters, то, по большому счету, это обновленный «Ленинград», - отметила Вокс.