Animal ДжaZ: Конкурировать с «моргештренами» рок-музыкантам невозможно

«Я что-то не представляю себе ситуации, когда человек воспитанный на одной музыке, вдруг потом переключится на другую. Некоторые любят потяжелее, и вряд ли им понравится Моргенштерн», - продолжает собеседник агентства.

Отсюда и конкуренция между артистами новых трендов и рок-музыкантами становится невозможной. Другое дело, если в самом жанре начнут появляться новые коллективы, это могло бы оживить сам жанр, считает артист.

«Если Nirvana появляется, плюс к ней Soundgarden появляется, плюс к ней Alice in Chains появляется, в итоге количество поклонников разрастается до такой степени, что хватает не только на них, но еще и на подражателей. А конкурировать с «моргештренами» рок-музыкантам – это невозможно, у всех своя поляна», - заключил лидер группы Animal ДжaZ.

Ранее Моргенштерн был приглашен на работу в «Альфа-Банк», где он занял специально созданную для него должность директора по работе с молодежью с целью привлечения не менее 100 тысяч новых клиентов.

