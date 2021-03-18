Animal ДжaZ: Конкурировать с «моргештренами» рок-музыкантам невозможно
Лидер группы Animal ДжaZ Александр Красовицкий в интервью НСН рассказал, почему рокеры боятся современных тенденций в музыке.
Российская музыка взяла курс на облегченные тексты и простую музыку, говорят эксперты индустрии. По их словам, время рэпа со сложными текстами уходит, а на смену ему приходит поп-музыка нового поколения с очень простыми и порой легкомысленными текстами, а так же очень легкий рок, еще легче, чем когда-то была группа «Звери».
Лидер группы Animal ДжaZ Александр Красовицкий в интервью НСН с этим мнением согласился.
«Это общая тенденция, она неслучайна. Хочешь быть популярным – пиши попроще. Это сейчас так, потому что общество, на мой взгляд, переживает момент слома любых ценностей государственного уровня, то есть нет идеи общенациональной, нет общенациональных ориентиров, которые были бы приняты всеми, обсуждены и устаканены. Например, «мы идем к коммунизму», как была раньше. Этого ничего нет: люди находятся в полной болтанке, каждый решает сам за себя ради чего жить, ради чего страдать или радоваться», - сказал Красовицкий НСН.
Однако, музыкант уверен, что эта тенденция не сможет повлиять на поклонников рок-музыки.
«Я что-то не представляю себе ситуации, когда человек воспитанный на одной музыке, вдруг потом переключится на другую. Некоторые любят потяжелее, и вряд ли им понравится Моргенштерн», - продолжает собеседник агентства.
Отсюда и конкуренция между артистами новых трендов и рок-музыкантами становится невозможной. Другое дело, если в самом жанре начнут появляться новые коллективы, это могло бы оживить сам жанр, считает артист.
«Если Nirvana появляется, плюс к ней Soundgarden появляется, плюс к ней Alice in Chains появляется, в итоге количество поклонников разрастается до такой степени, что хватает не только на них, но еще и на подражателей. А конкурировать с «моргештренами» рок-музыкантам – это невозможно, у всех своя поляна», - заключил лидер группы Animal ДжaZ.
Ранее Моргенштерн был приглашен на работу в «Альфа-Банк», где он занял специально созданную для него должность директора по работе с молодежью с целью привлечения не менее 100 тысяч новых клиентов.
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