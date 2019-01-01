Алибасов обрушился на своего лечащего врача из-за обвинений в алкоголизме

Бари Алибасов утверждает, что нельзя называть Мухину его лечащим врачом. Продюсер напомнил, что его родственники не давали Мухиной разрешения снимать на видео манипуляции с пациентом, а из самого Алибасова она их вырвала, когда тот был «недееспособным».

«Никакой она не личный или лечащий врач, она обычный иглотерапевт и косметолог, к услугам которой я прибегал время от времени около 3-4 лет. И я не знаю что это за скрин переписки якобы с лечащим врачом, что опубликовал "Первый канал", и на все сто процентов уверен, что никто из моих настоящих лечащих врачей из НИИ Склифософского в переписке по WhatsApp, которую Мухина представила журналистам, не участвовал», – приводит пресс-служба слова Алибасова.

Кроме того, артист рассказал о том, что происходило после выписки из больницы: Марият Мухина начала активно предлагать медицинскиеманипуляции, и родственники продюсера согласились, поскольку кому-то это делать надо было, однако она ещё и поставила в квартире продюсера видеокамеру, стала снимать происходящее, в ответ на что Бари Каримович попросил родственников«избавить» его от навязчивого косметолога-репортера, и её вежливо просили доделать процедуры и больше не приходить. После этого Мухина устроила настоящую истерику, обвинив родных в том, что те неправильно лечат артиста, держат его взаперти. А 20 июня она нагрянула к Алибасову домой вместе со съемочной группой.

Продюсер напомнил, что его родственники также не давали Мухиной разрешения снимать на видео манипуляции с пациентом, а из самого Алибасова она их вырвала, когда тот был «недееспособным».