Врач Алибасова обвинила его в алкоголизме

В крови шоумена Бари Алибасова были обнаружили сильнодействующие препараты феназепам и хлорпротиксен. Лечащий врач Бари Алибасова Марият Мухина косвенно дала понять в интервью KP.Ru, при каком диагнозе назначаются такие препараты.

«Феназепам — препарат стандартный, его добавляют в капельницы при медикаментозном сне — за счёт чего он там спал неделю. А вот второй препарат чётко для лечения похмельного абстинентного синдрома», — рассказала медик.

При этом напрямую озвучивать диагноз она отказалась, отвечая на вопрос, страдает ли шоумен алкоголизмом.

«Я не имею права озвучивать диагноз. Но для понимания вам достаточно посмотреть инструкцию...», — заключила Мухина.

Добавим, опасения того, что у Алибасова проблемы со спиртным подтвердила изданию певица Наталья Штурм. По её словам, лечащий врач помогала продюсеру выйти из запоя, однако раскрыть это общественности не могла по этическим соображениям. Аналогичного мнения относительно причин попадания Алибасова в клинику придерживается и Ольга Шукшина, дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, жены Алибасова. По её мнению, этот диагноз в народе называется «птица перепел».

Ранее СМИ заподозрили Бари Алибасова в пиаре на истории с отравлением. Якобы продюсер, известный своими перфомансами, придумал всё только ради того, чтобы привлечь внимание публике к юбилейному туру группы «На-На». В распоряжение НСН продюсер предоставил сканы документов, свидетельствующих о том, что отравление было на самом деле.

