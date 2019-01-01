Алибасов предоставил выписку из НИИ им. Склифосовского

Бари Алибасов решил ответить СМИ, которые заподозрили его в пиаре. Якобы историю с отравлением продюсер, известный своими перфомансами, придумал только ради того, чтобы привлечь внимание публике к юбилейному туру группы «На-На». И еще – для того, чтобы заработать денег. Бари Каримович слывет в мире шоу-бизнесе человеком, который копить не умеет, деньги у него разлетаются очень быстро.

Однако всем злопыхателям Бари Алибасов решил предоставить официальные документы, свидетельствующие, что он действительно получил химический ожоги слизистой ротоглотки, пищевода и желудка разных степеней тяжести после того, как по ошибке выпил чистящего средства «Крот».