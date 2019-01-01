Алибасов предоставил выписку из НИИ им. Склифосовского
Медицинские документы, имеющиеся в распоряжении НСН, подтверждают, что продюсер отравился «Кротом».
Бари Алибасов решил ответить СМИ, которые заподозрили его в пиаре. Якобы историю с отравлением продюсер, известный своими перфомансами, придумал только ради того, чтобы привлечь внимание публике к юбилейному туру группы «На-На». И еще – для того, чтобы заработать денег. Бари Каримович слывет в мире шоу-бизнесе человеком, который копить не умеет, деньги у него разлетаются очень быстро.
Однако всем злопыхателям Бари Алибасов решил предоставить официальные документы, свидетельствующие, что он действительно получил химический ожоги слизистой ротоглотки, пищевода и желудка разных степеней тяжести после того, как по ошибке выпил чистящего средства «Крот».
В выписке на имя Бари Каримовича Алибасова, 72-ух лет, выданной отделением острых отравлении НИИ им. Склифосовского, написано, что в отделение реанимации пациент пробыл 13 дней.
А его общее состояние при поступлении оценивалось как тяжелое. Медики на догоспитальном этапе промыли продюсеру желудок через зонд, а «в промывных водах» обнаружили «примесь крови».
Согласно документам, их скан Бари Алибасов предоставил НСН, мужчина получил ряд осложнений, в частности, распространённый язвенно-некротический ожоговый эзофагит и распространённый эрозивный ожоговый гастрит.
Также в официальном пресс-релизе от Алибасова есть скан лабораторного исследования, согласно которым в моче у Алибасова были найдены психотропные вещества – феназепам и хлорпротиксен.
В том, что с ним произошло Бари Алибасов и его близкие винят своего бывшего диетолога Марият Мухину. Ради собственного пиара она обвинила семью в том, что Алибасова неправильно лечат после выписки из больницы и не кормят.
Алибасов в ответ заявил, что Мухина пичкала его «наркотой». «Если бы ты меня не пичкала этими таблетками, наркотой, я бы может и не забывал бы?! Я в таком состоянии благодаря ей!», – объяснил он свое состояние.
Родственники Алибасова также утверждают, что после выписки из больницы Мухина интересовалась документами на недвижимость Алибасова и приезжала к нему домой вместе со своим адвокатом, когда продюсер находился в недееспособном состоянии.
Теперь семья Алибасова вплотную займется выяснением всех подробностей, пообещав их итоги представить общественности.
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