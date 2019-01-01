Алибасов рассказал о мести со стороны Первого канала

«Мы получили большие деньги от телевизионных каналов за освещение реабилитации отца. И были большие предложения за то, чтобы показать первые кадры с отцом после больницы. Первый Канал и программа "Пусть говорят" вышли лично на меня и попросили, чтобы я организовал им эксклюзив, как только отцу станет лучше. Я не стал это делать, потому что состояние отца после больницы было тяжелое. Мы отложили с Первым каналом съемки с папой. В этот момент у меня умирает бабушка, и я уезжаю в Саратов. Но случается диверсия. Пока меня не было, ко мне домой прорывается Первый канал со скрытой камерой у нашей подруги [лечащего врача Алибасова Марият] Мухиной, заплатив ей деньги. После этого к отцу лично пришел Андрей Малахов. Но так как Малахов - отцовский друг, он договорился с ним лично об эфире, что эксклюзив будет его. В итоге у нас дома встретились редакторы из "Пусть говорят" и "Привет, Андрей", и между ними началась драка. А пока операторы и редакторы дрались, отца увезли на программу к Малахову», - пересказал свою версию сын продюсера.

Собеседник НСН рассказал, что после этого Первый канал серьезно обиделся на него и начал уничтожать его семью с помощью вбросов и фэйковых новостей.

«После этого у Первого канала появился план уничтожить Алибасовых, старшего и младшего. Они запустили много фэйковых новостей о нас, вылили на нас кучу дерьма. Но потом отцу предложили другую передачу "На самом деле", где пообещали, что все будет по-честному. Но я могу обойти полиграф легко, я три года готовлю топ-менеджеров по переговорам. В итоге шансов получить адекватные данные у них не было никаких. Изначально это и не планировалось. Они сказали, что им нужен скандал. Никто не сомневался, что с отцом произошла эта трагедия. Им было очень обидно, что главный эксклюзив года уезжает из-под носа первого канала к самому их ненавистному конкуренту. Мы стали игрушкой в руках этого мракобесия, которое происходит на Первом канале», - добавил он.

По словам Алибасова-младшего, сценарий программы «На самом деле» был выдумкой ради рейтингов, но редакторы их обманули и выдали совсем не тот вывод, который изначально обсуждался с главными героями этой истории. Вместо запланированного шоу с сыном-негодяем в программе выдали, что вся история с отравлением была выдумкой ради прибыли.