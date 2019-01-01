Алибасов рассказал о мести со стороны Первого канала
Сын Бари Алибасова в эфире НСН рассказал о том, как из-за права первыми показать историю с отравлением его отца подрались редакторы федеральных каналов.
Продюсер Бари Алибасов и его сын приняли участие в программе «На самом деле», в которой прошли проверку на полиграфе. В ходе шоу один из гостей обвинил наследника артиста в том, что тот якобы сознательно отравил отца, чтобы обогатиться на всей истории. В ходе передачи Алибасов-младший продолжал утверждать, что история с госпитализацией его отца - не фейк, как заявляют многие.
В последней программе цикла Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Алибасова. Из них следовало, что причиной госпитализации продюсера на самом деле стали проблемы с алкоголем. По выводам Шепелева, эта переписка доказывает, что отравление продюсера на самом деле было спланированной пиар-акцией.
Сын продюсера Бари Алибасов – младший в эфире НСН заявил, что подобные заявления со стороны Первого канала - попытка отомстить за то, что эксклюзив оказался у Андрея Малахова на телеканале Россия. Он не скрывает, что решил продать право освещения реабилитации Алибасова-старшего с разными каналами. В итоге сотрудники конкурирующих программ столкнулись у него дома и даже подрались.
«Мы получили большие деньги от телевизионных каналов за освещение реабилитации отца. И были большие предложения за то, чтобы показать первые кадры с отцом после больницы. Первый Канал и программа "Пусть говорят" вышли лично на меня и попросили, чтобы я организовал им эксклюзив, как только отцу станет лучше. Я не стал это делать, потому что состояние отца после больницы было тяжелое. Мы отложили с Первым каналом съемки с папой. В этот момент у меня умирает бабушка, и я уезжаю в Саратов. Но случается диверсия. Пока меня не было, ко мне домой прорывается Первый канал со скрытой камерой у нашей подруги [лечащего врача Алибасова Марият] Мухиной, заплатив ей деньги. После этого к отцу лично пришел Андрей Малахов. Но так как Малахов - отцовский друг, он договорился с ним лично об эфире, что эксклюзив будет его. В итоге у нас дома встретились редакторы из "Пусть говорят" и "Привет, Андрей", и между ними началась драка. А пока операторы и редакторы дрались, отца увезли на программу к Малахову», - пересказал свою версию сын продюсера.
Собеседник НСН рассказал, что после этого Первый канал серьезно обиделся на него и начал уничтожать его семью с помощью вбросов и фэйковых новостей.
«После этого у Первого канала появился план уничтожить Алибасовых, старшего и младшего. Они запустили много фэйковых новостей о нас, вылили на нас кучу дерьма. Но потом отцу предложили другую передачу "На самом деле", где пообещали, что все будет по-честному. Но я могу обойти полиграф легко, я три года готовлю топ-менеджеров по переговорам. В итоге шансов получить адекватные данные у них не было никаких. Изначально это и не планировалось. Они сказали, что им нужен скандал. Никто не сомневался, что с отцом произошла эта трагедия. Им было очень обидно, что главный эксклюзив года уезжает из-под носа первого канала к самому их ненавистному конкуренту. Мы стали игрушкой в руках этого мракобесия, которое происходит на Первом канале», - добавил он.
По словам Алибасова-младшего, сценарий программы «На самом деле» был выдумкой ради рейтингов, но редакторы их обманули и выдали совсем не тот вывод, который изначально обсуждался с главными героями этой истории. Вместо запланированного шоу с сыном-негодяем в программе выдали, что вся история с отравлением была выдумкой ради прибыли.
«Нам платят крупную сумму, попросили придумать нас скандал, мы придумали, что я заработал 26 миллионов рублей, но папе их не передал. А потом папа должен выйти и сказать, а где деньги? Пиар, типа нехороший сын обманул отца в тяжелой ситуации, сделал на его болезни деньги. Я согласился. Это нормально. Мне образ главного негодяя страны даже выгоден, учитывая, что я работаю в бизнесе и провожу тренинги по манипуляциям за 500 тысяч рублей за час. Чем больше я скотина в глазах народа, тем больше мне платят владельцы бизнеса и корпораций. Они хотят, чтобы я их обучал, как строить бизнес и как деньги с народа получать. В итоге я должен оказаться злым негодяем, но вместо этого вышла программа со смыслом, что все, что мы делали – профанация. Что мы обманули всю страну. Один сценарий был для нас, а по второму они смонтировали программу. У них даже ляпы при монтаже, где я отвечаю не на те вопросы, которые мне задали», - утверждает он.
В заключении Бари Алибасов-младший рассказал, что в итоге благодаря той информации, которую выставил Первый канал, его финансовое положение только улучшились. По его словам, их отношения с отцом испортить невозможно. Единственное, о чем он переживает, что его отец слишком расстраивается из-за этой истории. Продюсер группы «На-На» даже ставит лайки на каждый комментарий в интернете, где его поддерживают, сообщил его сын.
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