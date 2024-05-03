Альбом группы Fleetwood Mac стал самым продаваемым винилом в 1970-1990 годах
Одиннадцатый альбом «Rumours» рок-группы Fleetwood Mac стал самым продаваемым лонгплеем на виниле в 1970-1990-х годах, передает NME со ссылкой на Official Charts Company.
Отмечается, что альбом на виниле разошелся в количестве чуть меньше 280 тысяч копий.
В пятерку лучших также вошли альбомы Greatest Hits от Queen, The Dark Side Of The Moon от Pink Floyd, Nevermind от Nirvana и (What's The Story) Morning Glory от Oasis.
Ранее худрук театра «Модерн» и по совместительству обладатель огромной коллекции винила Юрий Грымов в беседе с НСН заявил, что виниловые пластинки - абсолютно живая и тактильная история. Грымов также рассказал, что в его коллекции виниловых пластинок больше 10 тысяч экземпляров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru