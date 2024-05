Альбом группы Fleetwood Mac стал самым продаваемым винилом в 1970-1990 годах

Отмечается, что альбом на виниле разошелся в количестве чуть меньше 280 тысяч копий.

В пятерку лучших также вошли альбомы Greatest Hits от Queen, The Dark Side Of The Moon от Pink Floyd, Nevermind от Nirvana и (What's The Story) Morning Glory от Oasis.

Ранее худрук театра «Модерн» и по совместительству обладатель огромной коллекции винила Юрий Грымов в беседе с НСН заявил, что виниловые пластинки - абсолютно живая и тактильная история. Грымов также рассказал, что в его коллекции виниловых пластинок больше 10 тысяч экземпляров.