«Дикий панк и джаз на всю голову»: Лидер F.P.G. о первом виниле в истории группы

«В этом году исполняется 15 лет нашему концертному альбому "Punk Jazz". Это самое ламповое проявление нашего творчества, наш камерный крик души и он наиболее подходит для издания на виниловой пластинке. В самом названии уже заложен «конфликт», столкновение этих, казалось бы, на первый взгляд совершенно разных культур: легкий, дышащий, игривый и местами «заумный» джаз и дикий, примитивный, громкий и грязный панк-рок!» - сказал «Пух».

При этом он отметил, что невозможно заранее сказать, что будет на предстоящих концертах.

«Просто слушателям надо прийти и увидеть все воочию, потому что все наши, с позволения сказать, перформансы - придумываются непосредственно перед концертом или во время него. Мы в этом плане - люди импровизации. Это всегда сюрприз. И ценность живых выступлений - именно в этом! А какими будут эти концерты, зависит от нас с вами, друзья!» - заключил собеседник НСН.

Павлов также сообщил, что F.P.G не собирается останавливаться на одном виниле. По его словам, музыканты планируют выпускать и другие пластинки, например, альбом «Гавнорок», 20-летие которого они планируют отметить этой осенью, вспомнив все уже ставшие классикой панк-рока хиты, а также представить публике новые.

Режиссёр и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов ранее рассказывал НСН, что в его коллекции более 10 тысяч пластинок. По его словам, в советские времена винил можно было найти на «толкучках» в скверах напротив цирка на Цветном бульваре.

