«Дикий панк и джаз на всю голову»: Лидер F.P.G. о первом виниле в истории группы
Джаз и панк похожи тем, что это две крайности, сказал в эфире НСН Антон «Пух», назвав «криком души» концертный альбом «Punk Jazz».
Вокалист нижегородской панк-рок-группы F.P.G. Антон «Пух» Павлов в интервью НСН рассказал о первом виниле в истории коллектива и объяснил, что связывает панк и джаз.
Ранее группа F.P.G сообщила, что впервые за 25 лет существования ее дискография пополнится официальной виниловой пластинкой. В связи с выходом винила группа представит в выходные в Москве и Санкт-Петербурге «ломающую все стереотипы» программу «Punk-Jazz».
«В этом году исполняется 15 лет нашему концертному альбому "Punk Jazz". Это самое ламповое проявление нашего творчества, наш камерный крик души и он наиболее подходит для издания на виниловой пластинке. В самом названии уже заложен «конфликт», столкновение этих, казалось бы, на первый взгляд совершенно разных культур: легкий, дышащий, игривый и местами «заумный» джаз и дикий, примитивный, громкий и грязный панк-рок!» - сказал «Пух».
При этом он отметил, что невозможно заранее сказать, что будет на предстоящих концертах.
«Просто слушателям надо прийти и увидеть все воочию, потому что все наши, с позволения сказать, перформансы - придумываются непосредственно перед концертом или во время него. Мы в этом плане - люди импровизации. Это всегда сюрприз. И ценность живых выступлений - именно в этом! А какими будут эти концерты, зависит от нас с вами, друзья!» - заключил собеседник НСН.
Павлов также сообщил, что F.P.G не собирается останавливаться на одном виниле. По его словам, музыканты планируют выпускать и другие пластинки, например, альбом «Гавнорок», 20-летие которого они планируют отметить этой осенью, вспомнив все уже ставшие классикой панк-рока хиты, а также представить публике новые.
Режиссёр и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов ранее рассказывал НСН, что в его коллекции более 10 тысяч пластинок. По его словам, в советские времена винил можно было найти на «толкучках» в скверах напротив цирка на Цветном бульваре.
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