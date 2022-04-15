Адвокат: Моргенштерн решил подать жалобу на полицейского, преследующего его из-за тату
Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы рэпера Моргенштерна, заявил, что его клиент намерен подать жалобу в прокуратуру на майора полиции из Набережных Челнов, сообщает РИА Новости.
По его словам, причиной стали два административных протокола, которые правоохранитель составил на музыканта по статье о пропаганде наркотиков.
Адвокат пояснил, что в отношении рэпера изначально было возбуждено дело о том, что в тексте его песен имеется пропаганда наркотиков, однако проведённая экспертиза этого не подтвердила.
«Полицейский обязан был это дело прекратить, но вместо этого он начал назначать другие экспертизы, пока кто-то что-то не увидел, в частности, в татуировках», - добавил Жорин, назвав поведение стража порядка «желанием хоть что-то найти и хоть за что-то привлечь».
Ранее Моргенштерн заявил, что информация о возбуждении нового административного дела о пропаганде наркотиков подняла ему настроение. По его словам, полиция не смогла найти пропаганду в его клипах, поэтому решила взяться за его татуировки и назначила ботаническую экспертизу, так как на его груди «изображено растение, похожее на коноплю».
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