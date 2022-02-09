Моргенштерна рассмешило возбуждение дела из-за татуировки
Рэпер Моргенштерн в заявил, что информация о возбуждении нового административного дела о пропаганде наркотиков подняла ему настроение, сообщает Telegram-канал «Не Моргенштерн».
По его словам, полиция не смогла найти пропаганду в его клипах, поэтому решила взяться за его татуировки и назначила ботаническую экспертизу, так как на его груди «изображено растение, похожее на коноплю».
«Хорошо, что хватила ума не набить на себя пистолет, а то впаяли бы незаконный оборот оружия», - пошутил музыкант в своём видеообращении.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что полиция Набережных Челнов провела проверку и приняла решение о возбуждении против Моргенштерна дела, так как лингво-ботаническая экспертиза, выполненная специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, установила, что по краям татуировки на груди рэпера изображено растение, похожее на коноплю.
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