Моргенштерна рассмешило возбуждение дела из-за татуировки

По его словам, полиция не смогла найти пропаганду в его клипах, поэтому решила взяться за его татуировки и назначила ботаническую экспертизу, так как на его груди «изображено растение, похожее на коноплю».

«Хорошо, что хватила ума не набить на себя пистолет, а то впаяли бы незаконный оборот оружия», - пошутил музыкант в своём видеообращении.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что полиция Набережных Челнов провела проверку и приняла решение о возбуждении против Моргенштерна дела, так как лингво-ботаническая экспертиза, выполненная специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, установила, что по краям татуировки на груди рэпера изображено растение, похожее на коноплю.

