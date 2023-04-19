«Отличный старт!»: Лидер «Гудтаймс» пожелал участникам «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» подвинуть «старичков»

Дал он совет и уже состоявшимся артистам.

«Все музыканты «старой» рок-школы просто обязаны смотреть на молодых исполнителей, слушать их, смотреть как выглядят, какие шоу делают, чтобы не отставать. Группа «Гудтаймс» к старой школе пока не относится. Поэтому пусть «старички» смотрят на нас, а мы будем смотреть на еще более молодых», - резюмировал Шаров.

Сопредседатель жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», автор-исполнитель, депутат Госдумы Денис Майданов ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что вслед за геополитическими изменениями всегда идет новая волна во всех видах искусств и появляются герои своего времени.

Заявки на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» принимаются до 15 мая включительно. Его финал состоится 4-6 августа в рамках фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2023», который в этом году пройдет в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте молодыеветра.рф.

