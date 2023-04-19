«Отличный старт!»: Лидер «Гудтаймс» пожелал участникам «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» подвинуть «старичков»
Артем Шаров в эфире НСН посоветовал молодым исполнителям участвовать во всех музыкальных конкурсах и фестивальных движухах.
Лидер группы «Гудтаймс», член жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Артем Шаров пожелал подавшим заявки участникам проекта подвинуть представителей «старой» рок-школы и занять их место.
Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля. Его победители получат право выступить на рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ», попасть в ротацию «НАШЕго Радио», а также записать винил и отправиться в гастрольный тур.
«Такие проекты обязаны быть, они всегда актуальны. Трудно сегодня молодым группам пробиться на сцену, а это прекрасная возможность сделать отличный старт. Мой совет музыкантам – участвовать во всех подобных мероприятиях. Группа «Гудтаймс» двигалась по такому же сценарию. Участвовали во всех конкурсах, фестивальных движухах, и это дало возможность выступать на больших сценах и показать себя людям», - сказал Шаров.
Собеседник НСН отметил, что конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» поможет молодым рок-группам заявить о себе.
«Хорошим трамплином для музыкальной карьеры станут отличные, качественные песни. Я уверен, что конкурс поможет большому количеству молодых групп заявить о себе, поможет зазвучать на радио и даже подвинуть кого-то из «старой школы», занять их место», - отметил Шаров.
Дал он совет и уже состоявшимся артистам.
«Все музыканты «старой» рок-школы просто обязаны смотреть на молодых исполнителей, слушать их, смотреть как выглядят, какие шоу делают, чтобы не отставать. Группа «Гудтаймс» к старой школе пока не относится. Поэтому пусть «старички» смотрят на нас, а мы будем смотреть на еще более молодых», - резюмировал Шаров.
Сопредседатель жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», автор-исполнитель, депутат Госдумы Денис Майданов ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что вслед за геополитическими изменениями всегда идет новая волна во всех видах искусств и появляются герои своего времени.
Заявки на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» принимаются до 15 мая включительно. Его финал состоится 4-6 августа в рамках фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2023», который в этом году пройдет в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте молодыеветра.рф.
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