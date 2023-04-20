«Нет преград»: Скляр ждет от участников «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» нового слова в рок-музыке

По его словам, у музыкантов должны быть не только амбиции, но и репертуар, который позволит зацепить слушателей.

«Без амбиций нет музыканта, он хочет доказать, что лучший! В этом и состоит вся жизненная гонка, которая разворачивается на творческом поле. Это нормально. Но в первую очередь артисту нужно думать о том, что нового он хочет сказать своей музыкой? Качество музыки, игры на инструментах возросло и требования к начинающим и состоявшимся артистам у публики высокие. У тех, кто говорит что-то новое, нет никаких преград. Если есть настойчивость, талант, то артист точно достучится до сердец аудитории и составит конкуренцию кому угодно», - убежден Скляр.

Лидер «Ва-Банкъ» рассказал, кто из молодых исполнителей произвел на него впечатление.

«В последнее время меня впечатлила группа Drummatix. Считаю, что это реально новое слово. Этому коллективу есть, что сказать, и делают они это блестяще. А всем молодым коллективам желаю на конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» успеха, настойчивости, таланта и уверенности в том, что они делают», - резюмировал Скляр.

Финал конкурса состоится 4-6 августа — победители выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ 2023», который в этом году пройдет в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области, в часе езды от Москвы. Всего за неделю с небольшим число заявок на конкурс превысило 500 групп и сольных участников.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте молодыеветра.рф, сообщает «Радиоточка НСН».