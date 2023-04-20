«Нет преград»: Скляр ждет от участников «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» нового слова в рок-музыке
Если у артиста есть настойчивость, талант, то он точно достучится до сердец аудитории и составит конкуренцию кому угодно, сказал НСН Александр Скляр.
Член жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр заявил в интервью НСН, что каждый молодой музыкант должен задаваться вопросом: что нового он хочет сказать своей музыкой?
Всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля, прием заявок продлится до 15 мая включительно. Молодые музыканты будут соревноваться между собой за право выступить на самом крупном в России фестивале, попасть в ротацию радиостанции «НАШЕ Радио». Лучшие из лучших отправятся на гастроли по 8 федеральным округам с новой виниловой пластинкой своих песен. Скляр пожелал участникам качественно подготовиться к конкурсу.
«Для молодых коллективов любая возможность заявить о себе важна. Если сейчас появилась такая возможность, которую дает «НАШЕ Радио», то на месте любого молодого коллектива я бы на нее откликнулся. Артист же сразу попадет на крупный, авторитетный рок-фестиваль, где его услышит огромное количество людей, заинтересованных в русской музыке, которые потом станут поклонниками, если новый артист будет этого достоин. Советую участникам приложить все усилия, записать хороший трек, либо поделиться уже записанной песней. А затем уже максимально качественно подготовиться к выступлению на фестивале», - сказал Скляр.
По его словам, у музыкантов должны быть не только амбиции, но и репертуар, который позволит зацепить слушателей.
«Без амбиций нет музыканта, он хочет доказать, что лучший! В этом и состоит вся жизненная гонка, которая разворачивается на творческом поле. Это нормально. Но в первую очередь артисту нужно думать о том, что нового он хочет сказать своей музыкой? Качество музыки, игры на инструментах возросло и требования к начинающим и состоявшимся артистам у публики высокие. У тех, кто говорит что-то новое, нет никаких преград. Если есть настойчивость, талант, то артист точно достучится до сердец аудитории и составит конкуренцию кому угодно», - убежден Скляр.
Лидер «Ва-Банкъ» рассказал, кто из молодых исполнителей произвел на него впечатление.
«В последнее время меня впечатлила группа Drummatix. Считаю, что это реально новое слово. Этому коллективу есть, что сказать, и делают они это блестяще. А всем молодым коллективам желаю на конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» успеха, настойчивости, таланта и уверенности в том, что они делают», - резюмировал Скляр.
Финал конкурса состоится 4-6 августа — победители выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ 2023», который в этом году пройдет в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области, в часе езды от Москвы. Всего за неделю с небольшим число заявок на конкурс превысило 500 групп и сольных участников.
Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте молодыеветра.рф, сообщает «Радиоточка НСН».
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