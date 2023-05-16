«Винил – это мечта!»: Звезда джаза Мерабова назвала плюсы конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Перспектива выступить на «НАШЕСТВИИ-2023» и записать пластинку окрылит молодых музыкантов, не желающих петь ради денег одну и ту же унылую песню, сказала в эфире НСН победительница национальной премии «Радиомания 2022».

Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» будет стимулировать юных музыкантов творить в любимых, а не «коммерческих» жанрах, заявила в интервью НСН звезда джазовой сцены, певица, участница шоу «Голос» Мариам Мерабова.

Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля и собрал уже более 2700 заявок со всей страны. Его победители выступят на рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», отправятся в гастрольный тур, попадут в ротацию «НАШЕго Радио» и получать возможность записать виниловую пластинку.

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«Во-первых, хочется всех поздравить, потому что, действительно, это хорошее дело. Это совершенно прекрасная затея, я только за. То, что еще и будет выступление на "НАШЕСТВИИ-2023" - это очень круто, могу представить, как это зарядит ребят. А то, что это еще и винил - это мечта!» - восхитилась победительница национальной премии «Радиомания 2022».

Мерабова также отметил важность того, что в конкурсе смогут принять участие представители разных жанров.

«И то, что это разножанровая история, и то, что есть конкретные, очень хорошие перспективы, - думаю, это просто окрылит всех. Для меня обидно, что для юных людей обычно звучит одно и то же, одна длинная и унылая песня, а это не творчество. Поэтому очень важно пробудить в человеке дальнейшее желание творить в том жанре, который он любит, а не в том, где можно заработать деньги. Сколько джазовых музыкантов просто уходят из жанра, потому что заработок другой», - посетовала собеседница НСН.
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Лидер панк-группы «Йорш» Дмитрий «Сокол» Соколов ранее назвал конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» трамплином для молодых музыкантов, предупредил их, что еще долго придется «бить лапками», а также раскрыл несколько секретов.

Прием заявок на всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» продлится до 15 июня включительно. Принять участие в нем может практически любой житель России в возрасте от 18 до 35 лет, при этом для не имеет значения, состоит артист в группе или выступает самостоятельно. Правила также не ограничивают участников в выборе музыкального жанра, он может быть абсолютно любым. Рок-фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2023» пройдет в этом году в районе деревни Митяево в Калужской области с 4 по 6 августа.

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ФОТО: Радио JAZZ
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