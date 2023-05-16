«Винил – это мечта!»: Звезда джаза Мерабова назвала плюсы конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Лидер панк-группы «Йорш» Дмитрий «Сокол» Соколов ранее назвал конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» трамплином для молодых музыкантов, предупредил их, что еще долго придется «бить лапками», а также раскрыл несколько секретов.

Прием заявок на всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» продлится до 15 июня включительно. Принять участие в нем может практически любой житель России в возрасте от 18 до 35 лет, при этом для не имеет значения, состоит артист в группе или выступает самостоятельно. Правила также не ограничивают участников в выборе музыкального жанра, он может быть абсолютно любым. Рок-фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2023» пройдет в этом году в районе деревни Митяево в Калужской области с 4 по 6 августа.

