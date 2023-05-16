«Винил – это мечта!»: Звезда джаза Мерабова назвала плюсы конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Перспектива выступить на «НАШЕСТВИИ-2023» и записать пластинку окрылит молодых музыкантов, не желающих петь ради денег одну и ту же унылую песню, сказала в эфире НСН победительница национальной премии «Радиомания 2022».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» будет стимулировать юных музыкантов творить в любимых, а не «коммерческих» жанрах, заявила в интервью НСН звезда джазовой сцены, певица, участница шоу «Голос» Мариам Мерабова.
Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля и собрал уже более 2700 заявок со всей страны. Его победители выступят на рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», отправятся в гастрольный тур, попадут в ротацию «НАШЕго Радио» и получать возможность записать виниловую пластинку.
«Во-первых, хочется всех поздравить, потому что, действительно, это хорошее дело. Это совершенно прекрасная затея, я только за. То, что еще и будет выступление на "НАШЕСТВИИ-2023" - это очень круто, могу представить, как это зарядит ребят. А то, что это еще и винил - это мечта!» - восхитилась победительница национальной премии «Радиомания 2022».
Мерабова также отметил важность того, что в конкурсе смогут принять участие представители разных жанров.
«И то, что это разножанровая история, и то, что есть конкретные, очень хорошие перспективы, - думаю, это просто окрылит всех. Для меня обидно, что для юных людей обычно звучит одно и то же, одна длинная и унылая песня, а это не творчество. Поэтому очень важно пробудить в человеке дальнейшее желание творить в том жанре, который он любит, а не в том, где можно заработать деньги. Сколько джазовых музыкантов просто уходят из жанра, потому что заработок другой», - посетовала собеседница НСН.
Лидер панк-группы «Йорш» Дмитрий «Сокол» Соколов ранее назвал конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» трамплином для молодых музыкантов, предупредил их, что еще долго придется «бить лапками», а также раскрыл несколько секретов.
Прием заявок на всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» продлится до 15 июня включительно. Принять участие в нем может практически любой житель России в возрасте от 18 до 35 лет, при этом для не имеет значения, состоит артист в группе или выступает самостоятельно. Правила также не ограничивают участников в выборе музыкального жанра, он может быть абсолютно любым. Рок-фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2023» пройдет в этом году в районе деревни Митяево в Калужской области с 4 по 6 августа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян
- ФСБ предложила разрешить силовикам проводить обыски без решения суда
- Эксперт допустил заморозку конфликта на Украине в четвертом квартале года
- В США допустили полный отказ Европы от поставок нефти из России
- Умерла советско-латвийская актриса Регина Разума
- СМИ: ВСУ атаковали Белгородскую область боеприпасами фосфорного типа
- Ученого СО РАН Звегинцева заподозрили в госизмене
- Американский генерал объяснил, почему ВСУ не могут начать контрнаступление
- МИД: Ряд стран Центральной Азии могут присоединиться к антироссийским санкциям
- В Киеве заявили об «исключительной» атаке на город
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru