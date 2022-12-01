Радио Jazz получило награду национальной премии «Радиомания 2022»
Победителем национальной премии «Радиомания 2022» в номинации Радиоведущий/Интервьюер стала Мариам Мерабова - ведущая программы «Вечерний Джайв» на Радио Jazz (Москва).
На торжественной церемонии, которая состоялась в рамках XII Международной конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции», статуэтку «золотой микрофон» за неё получил музыкальный редактор Радио Jazz и режиссер программы Дмитрий Кротков.
По словам президента Российской академии радиовещания, генерального директора Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрея Романченко, в этом году на конкурс было подано 196 заявок из 23 субъектов РФ.
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