«Пробивают энергией!»: Солистка «Мураками» вдохновилась конкурсом «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова в интервью НСН назвала конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реальным шансом для молодых музыкантов заявить о себе и перед фанатами, и перед более опытными коллегами.

Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля и собрал уже более полутора тысяч заявок со всей страны. Его победители выступят на рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ», который пройдет 4, 5 и 6 августа в Калужской области. Группа «Мураками» тоже будет на сцене фестиваля.