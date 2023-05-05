«Пробивают энергией!»: Солистка «Мураками» вдохновилась конкурсом «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Диляра Вагапова рассказала в эфире НСН, на каких музыкантов обращает внимание на фестивалях, пожелав удачи тем, кто верит, что рок-н-ролл жив.
Солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова в интервью НСН назвала конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реальным шансом для молодых музыкантов заявить о себе и перед фанатами, и перед более опытными коллегами.
Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля и собрал уже более полутора тысяч заявок со всей страны. Его победители выступят на рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ», который пройдет 4, 5 и 6 августа в Калужской области. Группа «Мураками» тоже будет на сцене фестиваля.
«"Молодые ветра" - это классный конкурс для тех, кто верит и знает, что рок-н-ролл жив. Это реальный шанс заявить о себе на "Нашествии" и стать частью истории, так почему бы не сделать это в этом году? Я считаю, что такие проекты очень актуальны. Ну а как иначе пробиться на сцену перед десятками тысяч зрителей, как попасть в ротацию "НАШЕго Радио" или просто выпустить свой винил?» - сказала Вагапова.
При этом она призналась, что внимательно следит за новыми музыкантами на фестивалях, отмечая тех, кто выступает «круто».
«Только вера музыкантов в новое поколение, поддержка и рука старшего брата может помочь вырасти. Я, безусловно, вдохновляюсь новыми открытиями, хорошими музыкантами, в мой собственный плейлист сложно попасть. При этом именно на фестивалях я обращаю внимание и отмечаю тех, кого бы послушала еще разок. Некоторые просто пробивают своей энергией и остаются в памяти, хотя, может, и музыка не в моем духе. Но если это сделано круто, я всегда отмечу. Так что творите, музыканты, и не останавливайтесь, пишите как можно больше, ищите своих, любите тех, кто рядом, и цените тех, кто с вами. Все получится, мы в вас верим!», - заключила собеседница НСН.
Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова ранее в интервью НСН выразила уверенность, что конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» откроет множество новых поэтов и музыкантов.
Помимо выступления на фестиваль «НАШЕСТВИЕ» победители Всероссийского музыкального конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» попадут в ротацию «НАШЕго Радио», запишут винил и отправятся в гастрольный тур по стране. Прием заявок на конкурс продлится до 15 мая включительно.
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