Число заявок на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» превысило 500
Число заявок, поданных на конкурс молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», превысило 500 всего за десять дней.
3 апреля в России стартовал музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». В его рамках молодые рок-музыканты будут соревноваться на протяжении года, выступят на крупнейшем в России фестивале, их песни прозвучат в эфире радиостанции «НАШЕ Радио», а победители отправятся в гастрольный тур с новой виниловой пластинкой собственных песен.
Принять участие в конкурсе может практически любой житель России от 18 до 35 лет, заявки принимаются на сайте молодыеветра.рф до 15 мая включительно.
Ранее рок-музыкант Вадим Самойлов в интервью «Радиоточке НСН» поддержал конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», назвав его шансом заявить о себе в сегодняшнем музыкальном многообразии. В свою очередь одна из членов жюри конкурса, певица, заслуженный артист России Ольга Кормухина заявила «Радиоточке НСН», что этот проект поможет найти новую музыку и песни, в которых сегодня нуждается страна.
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