«Перспективы и горизонт!»: Мазаев дал наставления участникам конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

«Такие конкурсы, безусловно, нужны. Во-первых, это лишний раз праздник. Собраться всем вместе, поиграть на большой сцене... Не все молодые команды выступают на больших сценах, в основном это клубная работа. А выход на большую сцену – это всегда очень приятно. И потом, это горизонт для любого молодого человека… Перспективы, что есть смысл этим заниматься, что можно добиться успеха. Выход на большую сцену – это и есть трамплин, все зависит от подготовленности. Вышел с хитом, бабахнул и все, пошло!», - сказал Мазаев.

Он отметил, что участники конкурса должны обладать артистизмом. Мазаев подчеркнул, что музыканты на конкурсе также могут выражать себя с помощью внешнего вида.

«Не нужно думать о том, легко ли заявить о себе: нужно просто играть свою музыку, выступать по клубам и обрастать постепенно своими поклонниками. Нужно думать о том, как ты выглядишь: естественно, артистизм должен быть. Ты должен выходить на сцену не в жеваной майке, все должно быть продуманно. Нужно уважать публику, а самое главное – свое творчество», - резюмировал Мазаев.

Финал конкурса состоится 4-6 августа — победители выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ 2023», который в этом году пройдет в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области, в часе езды от Москвы. Всего за неделю с небольшим число заявок на конкурс превысило 500.

