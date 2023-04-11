Число заявок на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» превысило 450
Число заявок, поданных на конкурс молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», превысило 450 всего за неделю с небольшим.
Так, принять участие в конкурсе может практически любой житель России от 18 до 35 лет, заявки принимаются на сайте молодыеветра.рф до 15 мая включительно. Финалистов будет определять профессиональное жюри и народное онлайн-голосование: из 50 лучших впоследствии выберут пятерых победителей.
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Финалисты получат возможность не только выступить на сцене «НАШЕСТВИЯ 2023», но и отправиться в гастрольный тур по России с виниловой пластинкой своих песен.
Ранее один из членов жюри конкурса, лидер группы «Анимация» Константин Кулясов в интервью «Радиоточке НСН» пожелал удачи молодым музыкантам и отметил, что им предстоит крайне интересный, а также тяжелый путь. В свою очередь участник групп «Машина времени» и «Воскресение», телеведущий Евгений Маргулис в интервью НСН отметил важность конкурса и для молодых исполнителей, и для маститых музыкантов.
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