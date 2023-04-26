Число заявок на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» превысило тысячу

По итогам отбора лучшие из лучших получат возможность выступить на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», где молодым музыкантам предоставят одну из двух сцен, а также попадут в ротацию «НАШЕго Радио», запишут виниловую пластинку своих песен и отправятся на гастроли по России.

Ознакомиться с условиями участия в конкурсе и подать заявку можно на сайте молодыеветра.рф. Прием заявок продлится еще 20 дней, сообщает «Радиоточка НСН».

