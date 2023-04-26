Число заявок на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» превысило тысячу
Организаторы музыкального конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получили уже более одной тысячи заявок на участие от молодых исполнителей из самых разных уголков России (и даже из Белоруссии).
По итогам отбора лучшие из лучших получат возможность выступить на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», где молодым музыкантам предоставят одну из двух сцен, а также попадут в ротацию «НАШЕго Радио», запишут виниловую пластинку своих песен и отправятся на гастроли по России.
Ознакомиться с условиями участия в конкурсе и подать заявку можно на сайте молодыеветра.рф. Прием заявок продлится еще 20 дней, сообщает «Радиоточка НСН».
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