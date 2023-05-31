«Художник наступает на пятки»: Группа «Ключевая» позавидовала «Молодым Ветрам»

По его словам, молодые исполнители могут повлиять на всю музыкальную индустрию в целом. Главное, уверен артист, раскрашивать музыкальный шедевр новыми красками.

«Очень важно вынести на зрительский суд все самое лучшее, что происходит в молодой индустрии. Они точно могут повлиять на современную индустрию в целом. Мы всегда ждем, что же нас зацепит. И вот, когда оно цепляет, по-настоящему цепляет, то там стиль-не стиль, в каком жанре – все становится неважно. Если это сделано талантливо, то это всегда определенное новое видение, и оно открывает для нас совершенно прекрасные краски, за которыми мы уже пристально следим», - отметил Аншуков.



Он восхитился прыткостью ума и смекалки творческой молодежи и рассказал о рождении мотивации благодаря свершениям талантливых юнцов.

«Новые проекты, безусловно, вдохновляют! Иногда думаешь про себя: «как же ты про это не написал? Ты же человек с опытом, как ты этого не заметил и прошел мимо?» И вот стиль наступающего тебе на пятки художника всегда подталкивает на то, чтобы работать пристальнее и внимательнее, поскольку одаренные ребята не спят», - сказал исполнитель.