«Художник наступает на пятки»: Группа «Ключевая» позавидовала «Молодым Ветрам»
Лидер группы «Ключевая» Максим Аншуков рассказал о растущей мотивации стилем «наступающего тебе на пятки художника».
Лидер группы «Ключевая», которая выступит в августе на «Главном Приключении Года» Максим Аншуков заявил в интервью НСН, что конкурс «Молодые Ветра» открывает новые музыкальные таланты. По его мнению, подобные проекты дают юным артистам необходимый толчок для развития.
Прием заявок на всероссийский музыкальный конкурс «Молодые Ветра» стартовал 3 апреля. Исполнители сразятся за право выступить на «Главном Приключении Года», которое пройдет с 4 по 6 августа в Калужской области. Лучшие песни конкурсантов прозвучат в эфире «НАШЕго Радио», а победители отправятся на гастроли с новой виниловой пластинкой собственных песен. Максим Аншуков рассказал, почему такие конкурсы важны для юных исполнителей.
«Конечно, такие проекты как «Молодые Ветра», актуальны, потому что это некое движение. Это всегда открытие для нас, как для слушателей, новых имен. Такие проекты мобилизуют и сами коллективы-участников. Они сразу ответственнее относятся к своему материалу, готовят все самое лучшее, чтобы предстать перед зрителем в должном виде. Важны такие конкурсы еще и потому, что мы изголодались по прекрасным новым течениям, новым именам! У нас, не побоюсь этого слова, очень талантливая молодежь! Все очень стильные, интересные, всегда работают над звуком. Сейчас очень большая палитра подготовки именно звучания коллектива», - поделился собеседник НСН.
По его словам, молодые исполнители могут повлиять на всю музыкальную индустрию в целом. Главное, уверен артист, раскрашивать музыкальный шедевр новыми красками.
«Очень важно вынести на зрительский суд все самое лучшее, что происходит в молодой индустрии. Они точно могут повлиять на современную индустрию в целом. Мы всегда ждем, что же нас зацепит. И вот, когда оно цепляет, по-настоящему цепляет, то там стиль-не стиль, в каком жанре – все становится неважно. Если это сделано талантливо, то это всегда определенное новое видение, и оно открывает для нас совершенно прекрасные краски, за которыми мы уже пристально следим», - отметил Аншуков.
Он восхитился прыткостью ума и смекалки творческой молодежи и рассказал о рождении мотивации благодаря свершениям талантливых юнцов.
«Новые проекты, безусловно, вдохновляют! Иногда думаешь про себя: «как же ты про это не написал? Ты же человек с опытом, как ты этого не заметил и прошел мимо?» И вот стиль наступающего тебе на пятки художника всегда подталкивает на то, чтобы работать пристальнее и внимательнее, поскольку одаренные ребята не спят», - сказал исполнитель.
Музыкант предался воспоминаниям и рассказал, как, будучи совсем юными и неопытными, не слушали никаких советов, что давали более опытные творцы. Аншуков рекомендовал юным исполнителям найти себя и прислушиваться к своему сердцу.
«Что тут можно посоветовать? Я вспоминаю, что мы никаких советов не слушали, а зря! Что поделать, молодые, зеленые. Сейчас я хочу пожелать молодым артистам оставаться собой! Нести именно свое зерно, свой голос, искать свой язык, обязательно язык с аудиторией, идти по жизни с творчеством от сердца, не брать на себя слишком большие бразды, всегда созерцать, быть внимательными к окружающими и уважать коллег», - заключил музыкант.
Поучаствовать в конкурсе «Молодые Ветра» может исполнитель любого жанра в возрасте от 18 до 35 лет, причем заявку подать могут и самостоятельные артисты, и целые коллективы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 36
- Автоматика отключила первый энергоблок Калининской АЭС
- Медведев назвал британских чиновников законной военной целью для России
- МВД объявило в розыск трех украинских генералов
- Пригожин призвал провести всеобщую мобилизацию в России
- На конкурс «Молодые Ветра» пришло более 3,5 тысяч заявок
- СЦКК: Пять человек погибли при обстреле птицефабрики в ЛНР
- Источник: Украинский корабль «Юрий Олефиренко» затонул после удара в порту Одессы
- СМИ: В России предложили запретить электросамокаты на пешеходных улицах
- Антонов: США игнорируют атаки на Москву и поощряют украинских террористов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru