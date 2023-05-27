«Из зрителей на сцену!»: Певица Мария Рябочкина задаст джазу на конкурсе «Молодые Ветра»
После двух поездок на "Главное Приключение Года" в качестве зрителя Мария Рябочкина решила поучаствовать в конкурсе "Молодые Ветра", об этом она рассказала в интервью НСН.
На музыкальный конкурс «Молодые Ветра» поступило уже более 3300 заявок на участие из разных уголков России, а также из зарубежья. Одна из заявок пришла от автора-исполнителя, джазовой певицы и пианистки из Орла Марии Рябочкиной. В интервью НСН она рассказала о своих достижениях.
Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «Молодые Ветра» стартовал 3 апреля. Молодые исполнители сразятся за право выступить на "Главном Приключении Года". Лучшие песни прозвучат в эфире радиостанции «НАШЕ Радио», а победители конкурса отправятся на гастроли с новой виниловой пластинкой собственных песен.
«Я выпускница Санкт-Петербургского государственного института культуры, создаю авторский джаз на русском языке. Принимала участие в таких фестивалях, как “Усадьба Jazz” в Сочи, “Джазовая провинция” в Орле, “Петроджаз”, “Ленинградские мосты”, “Эклектика”, “Джаз — детям” в Санкт-Петербурге, Ural Music Night в Екатеринбурге, Moscow Jazz Festival и Jazz Sound в Москве, “Джаз в Хакасии” в Абакане. В рамках конкурса “Заберите меня в Ленинград” записала мини-альбом “В этом мире” с авторским материалом в Санкт-Петербурге, на студии Red-Wave», — поделилась певица.
Также собеседница НСН пояснила, почему решила принять участие в конкурсе «Молодые Ветра».
«Про конкурс я узнала с сайта фондкультурныхинициатив.рф. Решила поучаствовать в соревновании, потому что два раза была зрителем на фестивале “НАШЕСТВИЕ”. Мне очень нравится этот фестиваль, и я хотела бы выступить на нем. Всем остальным участникам конкурса хочу пожелать победы», — резюмировала Рябочкина.
Поучаствовать в конкурсе «Молодые Ветра» может исполнитель любого жанра в возрасте от 18 до 35 лет, причем участвовать могут и самостоятельные артисты, и целые коллективы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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