«Из зрителей на сцену!»: Певица Мария Рябочкина задаст джазу на конкурсе «Молодые Ветра»

Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «Молодые Ветра» стартовал 3 апреля. Молодые исполнители сразятся за право выступить на "Главном Приключении Года". Лучшие песни прозвучат в эфире радиостанции «НАШЕ Радио», а победители конкурса отправятся на гастроли с новой виниловой пластинкой собственных песен.

«Я выпускница Санкт-Петербургского государственного института культуры, создаю авторский джаз на русском языке. Принимала участие в таких фестивалях, как “Усадьба Jazz” в Сочи, “Джазовая провинция” в Орле, “Петроджаз”, “Ленинградские мосты”, “Эклектика”, “Джаз — детям” в Санкт-Петербурге, Ural Music Night в Екатеринбурге, Moscow Jazz Festival и Jazz Sound в Москве, “Джаз в Хакасии” в Абакане. В рамках конкурса “Заберите меня в Ленинград” записала мини-альбом “В этом мире” с авторским материалом в Санкт-Петербурге, на студии Red-Wave», — поделилась певица.