«Поможет достучаться до аудитории»: Кормухина назвала плюсы конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Певица также пожелала молодым артистам больше экспериментировать и меньше подражать.

«Хочется больше разнообразия и меньше подражательства. Хочу еще пожелать ребятам больше коллабораций, чтобы они общались с другими музыкантами, как это делали мы, когда ходили друг другу на репетиции. Этого общения между группами и исполнителями очень не хватает», - резюмировала Кормухина.

Подать заявку на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» можно до 15 июня. Молодые музыканты, чью заявку одобрят модераторы, смогут сразиться за право на участие в рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», который пройдет с 4 по 6 августа в районе деревни Митяево в Калужской области. Песни победителей попадут в ротацию «НАШЕго Радио», а лучшие исполнители отправятся в гастрольный тур по России с новой виниловой пластинкой собственных песен.

