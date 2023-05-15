«Поможет достучаться до аудитории»: Кормухина назвала плюсы конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» даст большую дорогу молодым авторам и исполнителям, если их песни победят, сказала НСН Ольга Кормухина.
На конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» поступило более 2400 заявок от музыкантов из России и других стран. Член жюри конкурса, заслуженный артист России Ольга Кормухина заявила в эфире НСН, что фестиваль «НАШЕСТВИЕ» и «НАШЕ Радио» сумеют как следует раскрутить молодых артистов и авторов, которые победят в конкурсе.
«Уверена, что на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» пришлют много работ и будет возможность отобрать больше интересных исполнителей, коллективов, авторов. Главное найти хороших авторов, которых нужно культивировать, холить и лелеять. В этом плане «НАШЕ Радио» самое подвижное – умеет слышать и расслышать, преподнести артиста. Даже я свой материал не отдавала ни на одну другую радиостанцию, потому что считала это бесполезным делом. Крутиться на одной волне с попсовой мишурой не вижу смысла», - сказала Кормухина.
Собеседница НСН отметила, что сегодня настроения в музыке диктует публика, но это не тот уровень, которую заслуживает русская музыкальная культура.
«Публика диктует не тот уровень, который заслуживает русская музыкальная культура. Это нельзя сбрасывать со счетов. Может и ходят где-то большие таланты, но они не показываются и не верят, что это нужно людям. Поэтому задача «НАШЕСТВИЯ» доказать, что этот фестиваль может дать большую дорогу интересным артистам и авторам. Я очень верю в ребят. Может, не сразу, но дело пойдет. «НАШЕСТВИЕ» здесь незаменимо. Желаю молодежи всяческих успехов, верю, что больше людей поверит в себя, будет трудиться, как можно больше слушать классической музыки, джазовой. Без этого не стать хорошими музыкантом, особенно в рок-музыке. Даже не мечтайте», - подчеркнула Кормухина.
Певица также пожелала молодым артистам больше экспериментировать и меньше подражать.
«Хочется больше разнообразия и меньше подражательства. Хочу еще пожелать ребятам больше коллабораций, чтобы они общались с другими музыкантами, как это делали мы, когда ходили друг другу на репетиции. Этого общения между группами и исполнителями очень не хватает», - резюмировала Кормухина.
Подать заявку на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» можно до 15 июня. Молодые музыканты, чью заявку одобрят модераторы, смогут сразиться за право на участие в рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», который пройдет с 4 по 6 августа в районе деревни Митяево в Калужской области. Песни победителей попадут в ротацию «НАШЕго Радио», а лучшие исполнители отправятся в гастрольный тур по России с новой виниловой пластинкой собственных песен.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 996 / сут.
Умерли
399 тыс.+25 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 493 / сут.
- Пушилин заявил об активизации ВСУ по всей линии фронта
- ВСУ обстреляли два населенных пункта под Курском
- Марочко: Киев вновь использовал ракету Storm Shadow для удара по Луганску
- В Турции признали недействительными более миллиона бюллетеней
- В Луганске нанесли удар по району бывшего авиационного училища
- В Совфеде раскритиковал слова Шольца о неприемлемости мира на условиях России
- СМИ: Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям
- В России разработали зенитный комплекс «Птицелов» для ВДВ
- Местный житель заявил, что ВСУ подожгли многоэтажку с людьми в Артемовске
- Умер актер из «Юноны и Авось» Владимир Кузнецов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru