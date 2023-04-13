«Молодежь достойна своей сцены!»: Майданов о конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Необходимо вовремя открывать двери и давать возможность молодежи творить, заявил в эфире НСН певец Денис Майданов.
Сопредседатель жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», автор-исполнитель, депутат Госдумы Денис Майданов в интервью НСН рассказал, зачем молодым музыкантам нужен новый конкурс и кто его придумал.
Всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля, прием заявок продлится до 15 мая включительно. Молодые музыканты будут соревноваться между собой за право выступить на самом крупном в России фестивале, попасть в ротацию радиостанции «НАШЕ Радио». Лучшие из лучших отправятся на гастроли по 8 федеральным округам с новой виниловой пластинкой своих песен. Денис Майданов отметил, что сцена «НАШЕСТВИЯ» является главным призом для музыкантов, играющих в стиле рок.
«Не может такой замечательный жанр, как рок-н-ролл, рок и вся живая музыка быть без обновления. Нужны новые имена, чей талант уже признан в регионах, а также ребята, которым нужен творческий лифт и поддержка. Геополитические изменения всегда вели за собой изменения в культурном пласту. Это способствует появлению новой волны во всех видах искусств. Всегда появлялись герои своего времени, которые говорили на понятном языке, пели актуальные песни и чувствовали свою страну. Нужно вовремя открывать двери, эфир и давать возможность молодежи говорить», - считает Майданов.
По его словам, когда из большого количества участников отберут лучших музыкантов, с ними рядом появятся наставники. Майданов отметил, что мастера жанра передадут им бесценный опыт и приведут к большой сцене «НАШЕСТВИЯ».
«После всех отборов, когда из большого количества появятся избранные ребята, с ними рядом появятся наставники. Это дружба, сотрудничество, опыт, который нигде не найдешь, пока не начнешь общаться с мастером жанра. Под наставничеством они придут к большой сцене «НАШЕСТВИЯ». Это главная сцена страны для молодого музыканта, играющего в стиле рок», - убежден артист.
Кроме того, Майданов рассказал, как родилась идея конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».
«Я спровоцировал этот конкурс. Мы проговорили с руководством "НАШЕГО Радио" о том, что в любом эфире нужна «новая кровь». И я предложил искать поддержки Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). «НАШЕ Радио» подало на грант свою заявку и победило в конкурсном отборе ПФКИ, т.к. радиостанция предложила уникальные условия и инвестиции для продвижения молодых музыкантов из всех регионов страны», - признался Майданов.
Финал конкурса состоится 4-6 августа — победители выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ 2023», который в этом году пройдет в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области, в часе езды от Москвы. Всего за неделю с небольшим число заявок на конкурс превысило 500 групп и сольных участников.
Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте молодыеветра.рф, сообщает «Радиоточка НСН».
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