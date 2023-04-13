«Молодежь достойна своей сцены!»: Майданов о конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

Кроме того, Майданов рассказал, как родилась идея конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».

«Я спровоцировал этот конкурс. Мы проговорили с руководством "НАШЕГО Радио" о том, что в любом эфире нужна «новая кровь». И я предложил искать поддержки Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). «НАШЕ Радио» подало на грант свою заявку и победило в конкурсном отборе ПФКИ, т.к. радиостанция предложила уникальные условия и инвестиции для продвижения молодых музыкантов из всех регионов страны», - признался Майданов.

Финал конкурса состоится 4-6 августа — победители выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ 2023», который в этом году пройдет в окрестностях деревни Митяево Боровского района Калужской области, в часе езды от Москвы. Всего за неделю с небольшим число заявок на конкурс превысило 500 групп и сольных участников.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте молодыеветра.рф, сообщает «Радиоточка НСН».

