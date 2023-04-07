«Петь везде и всюду»: Лидер «Пилот» дал совет участникам конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра»
«НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра» станет для молодых артистов гимнастическим мостиком для продвижения, сказал НСН Илья «Черт» Кнабенгоф.
3 апреля в России стартовал музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». В его рамках молодые рок-музыканты будут соревноваться на протяжении года, выступят на крупнейшем в России фестивале, их песни прозвучат в эфире радиостанции «НАШЕ Радио», а победители отправятся в гастрольный тур с новой виниловой пластинкой собственных песен. На конкурс поступило уже больше двухсот заявок от молодых исполнителей.
Член жюри конкурса, лидер группы «Пилот» Илья «Черт» Кнабенгоф в интервью НСН рассказал, как «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» может помочь молодым артистам.
«Хочется процитировать строчку из известной песни: «Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли?». Я даже готов ей в этом всячески помочь! Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» послужит вдохновением для молодых артистов. Это некий магический пинок, гимнастический мостик, чтобы совершить прыжок. Молодые артисты поймут, что не зря старались, репетировали, сочиняли песни. Но если молодые артисты надеются, что конкурс даст толчок, а сами ничего делать не будут, то ничего и не случится. Конкурс пройдет, а они вернутся в свои гаражи. Если используют грамотно толчок, то пойдут вперед», - сказал Кнабенгоф.
Собеседник НСН дал и совет молодым артистам.
«Мой совет простой. Пока ты в начале своей карьеры, надо играть, петь везде и всюду, чтобы наработать публику. Нужно лезть в каждую дыру! Группа «Пилот» сама платила деньги организаторам фестиваля, чтобы выступить», - отметил Кнабенгоф.
Цель конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» — помочь талантливым молодым исполнителям стать настоящими кумирами. Председатель жюри конкурса, программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков пообещал, что соревнование будет необычным.
В состав жюри конкурса войдут профессиональные музыканты, продюсеры и редакторы. Они отберут заявки и оценят творческие свершения исполнителей. Победители «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получат в подарок уникальные музыкальные инструменты, право на ротацию своих композиций в эфире «НАШЕго Радио» и выступление на легендарном рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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