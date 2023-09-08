Житель Курской области съел смертельную шаурму и потерял сознание

Ранее стало известно, что количество отравившихся шаурмой выросло до 22 человек. Одна пострадавшая скончалась от токсического шока, ещё 22 человека находятся в больнице. После ПЦР-тестирования у отравившихся выявили стафилококк. Работу торговой точки приостановили.



По словам Натальи, они с семьей отравились шаурмой 6 сентября. Женщина отметила, что шаурму дали попробовать ребенку, у него также появились признаки отравления.

Ранее более 40 человек отравились шаурмой в кафе на севере Москвы, сообщает RT.

