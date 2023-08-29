Суд арестовал еще одного фигуранта дела о массовом отравлении шаурмой
29 августа 202301:35
В Москве Савеловский районный суд арестовал Ашурова Ф.Р., который стал третьим фигурантом уголовного дела о массовом отравлении шаурмой и курицей гриль в бистро, сообщает «РЕН ТВ».
Он будет находиться под стражей до 25 октября.
Ранее в Москве отправил под арест двух других фигурантов дела. В кафе Бистро-24» на севере Москвы продавали некачественную продукцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru