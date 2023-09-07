СМИ: 23 ребенка отравились в школе в Санкт-Петербурге

В 608 школе в Санкт-Петербурге отравились 23 ребенка, сообщает РЕН ТВ.

Суд арестовал еще одного фигуранта дела о массовом отравлении шаурмой

По данным издания, 7 и 8 сентября ученики школы будут на дистанционном обучении.

Роспотребнадзор проводит проверку. Ранее ведомство сообщало о 17 случаях отравления в учебном заведении Петербурга.

Ранее более 40 человек отравились шаурмой в кафе на севере Москвы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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