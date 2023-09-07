СМИ: 23 ребенка отравились в школе в Санкт-Петербурге
7 сентября 202316:59
В 608 школе в Санкт-Петербурге отравились 23 ребенка, сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, 7 и 8 сентября ученики школы будут на дистанционном обучении.
Роспотребнадзор проводит проверку. Ранее ведомство сообщало о 17 случаях отравления в учебном заведении Петербурга.
Ранее более 40 человек отравились шаурмой в кафе на севере Москвы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru