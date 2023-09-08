В Курской области скончалась отравившаяся шаурмой девушка

В городе Льгов в Курской области произошло массовое отравление шаурмой, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Число отравившихся шаурмой в Москве увеличилось до 53

По данному факту инициировано уголовное дело. Одна из пострадавших – 23-летняя девушка — скончалась. Все отравившиеся посещали один из пунктов быстрого питания.

Роспотребнадзор проводит проверку по факту массового отравления.

Ранее более 40 человек отравились шаурмой в кафе на севере Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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