В Курской области скончалась отравившаяся шаурмой девушка

По данному факту инициировано уголовное дело. Одна из пострадавших – 23-летняя девушка — скончалась. Все отравившиеся посещали один из пунктов быстрого питания.

Роспотребнадзор проводит проверку по факту массового отравления.

Ранее более 40 человек отравились шаурмой в кафе на севере Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

