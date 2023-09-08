Число отравившихся шаурмой в курском Льгове выросло до 22 человек

Ранее стало известно, что одна отравившаяся девушка скончалась от токсического шока. Еще 22 пострадавших находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь. Отмечается, что после взятия анализов у отравившихся нашли стафилококк.



В Россельхознадзоре сообщили, что шаурму готовили из продуктов без сопроводительных документов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Работа торговой точки сейчас приостановлена.

Ранее более 40 человек отравились шаурмой в кафе на севере Москвы, сообщает RT.

