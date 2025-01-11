Загрязнения мазутом выявили более чем на 16 км побережья в Крыму
Загрязнения нефтепродуктами выявили более чем на 16 км побережья в Крыму, в том числе в районе Ялты, сообщили в МЧС России.
По данным оперштаба Краснодарского края, работы по ликвидации последствий разлива мазута из кормовой части «Волгонефть-239» в районе мыса Панагия ведутся круглосуточно. На месте ЧП работают 30 самосвалов, фронтальные погрузчики, группировка из более 100 человек. Мазут из воды собирают два тяжелых гусеничных экскаватора. Вероятно, причиной нового разлива мазута стала трещина, которая образовалась после шторма.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что около пяти тысяч тонн мазута остается на дне в виде «желеобразной массы».
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В Черное море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Президент РФ Владимир Путин назвал это происшествие одним из самых серьезных вызовов в области экологии за последние годы, напоминает «Радиоточка НСН».
Ранее волонтер, участвующая в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, Ирина Иванчук рассказала НСН, что поддержки федеральных властей не хватает, при этом многое приходится делать руками.
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