«Бешеный торг!»: Эколог обвинил чиновников в занижении ущерба от разлива мазута

«Президент поручил дать честный размер ущерба, и я думаю, что такая резкая позиция Владимира Путина сейчас отрезвит чиновников и губернаторов на местах и заставит их говорить правду. Многие «заряженные» экологи говорят о том, что море самоочищается, выкидывая это все на берег. А на берегу что, нет животных? Там находятся две особо охраняемые природные территории. Поэтому все, что выбросило на берег, будет еще сложнее устранять. Те, кто сейчас занимаются сокрытием этой экологической информации, вредят не только окружающей среде, но и здоровью жителей. Когда все приедут туда поправлять свое здоровье, в итоге получат только вред. А это ведь очень серьезно, поскольку токсичные выбросы от мазута могут приводить к онкологическим заболеваниям», - подытожил он.

Ранее Грибалев в беседе с НСН заявил, что в случае оперативного реагирования со стороны властей на разлив нефтепродуктов в Черном море ущерб был бы меньше.



