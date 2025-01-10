«Бешеный торг!»: Эколог обвинил чиновников в занижении ущерба от разлива мазута
Сейчас заинтересованные люди устроили настоящий торг за цифры ущерба от катастрофы в Анапе, пытаясь минимизировать свои убытки, заявил НСН Сергей Грибалев.
Чиновники намеренно занижают цифры ущерба от разлива мазута в Черном море в два раза, но резкая позиция Владимира Путина должна отрезвить чиновников и подкупных псевдоэкологов. Об этом в беседе с НСН заявил эколог Сергей Грибалев.
Обнаружен разлив нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239» - части судна, которую выбросило на мель в районе Тамани Темрюкского района. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. В настоящий момент неизвестно, каков масштаб повреждений. На судне находятся специалисты Морспасслужбы, которые должны это установить. А между тем с момента крушения танкеров прошло уже четыре недели. Грибалев отметил, что сейчас развязалась настоящая борьба за сокрытие реальных цифр ущерба от разлива мазута.
«Сейчас идет бешеный торг за занижение цифры выброса в море. То есть журналисты, люди, которые на местах, экологи - все говорят, что там более четырех тысяч тонн мазута вылилось в море. А заинтересованные лица сейчас пытаются эту цифру уменьшить, нанимая псевдоэкологов, чтобы минимизировать свои убытки. Например, на сайте «Разъясняем.РФ» пишут, что мазут вытек всего лишь из одного сектора, и что все остальные сектора там заблокированы. Сейчас пытаются сказать, что вылилось только две тысячи тонн мазута. То есть занижают цифру в два раза. Выпустили птиц специально раньше для того, чтобы они погибли, и таким образом, тот ущерб, который был нанесен биоте, растворяется. У криминалистов это называется сокрытие улик», - заявил он.
Грибалев подчеркнул, что скрывая реальные данные, чиновники подвергают большой опасности последующих туристов и жителей.
«Президент поручил дать честный размер ущерба, и я думаю, что такая резкая позиция Владимира Путина сейчас отрезвит чиновников и губернаторов на местах и заставит их говорить правду. Многие «заряженные» экологи говорят о том, что море самоочищается, выкидывая это все на берег. А на берегу что, нет животных? Там находятся две особо охраняемые природные территории. Поэтому все, что выбросило на берег, будет еще сложнее устранять. Те, кто сейчас занимаются сокрытием этой экологической информации, вредят не только окружающей среде, но и здоровью жителей. Когда все приедут туда поправлять свое здоровье, в итоге получат только вред. А это ведь очень серьезно, поскольку токсичные выбросы от мазута могут приводить к онкологическим заболеваниям», - подытожил он.
Ранее Грибалев в беседе с НСН заявил, что в случае оперативного реагирования со стороны властей на разлив нефтепродуктов в Черном море ущерб был бы меньше.
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