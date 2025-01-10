«Не Чернобыль – и хорошо?»: Волонтеры возмущены отношением властей к спасению Анапы

Волонтеры, устраняющие в Анапе последствия разлива мазута в Черном море, не смогут решить проблему «лопатами и руками», однако власти не считают ситуацию критичной, рассказала в интервью НСН волонтер Ирина Иванчук.

Президент России Владимир Путин накануне заявил на совещании с членами правительства, что для минимизации ущерба от последствий крушения танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе делается «явно недостаточно». При этом он поблагодарил работающих на месте ЧС волонтеров.