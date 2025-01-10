«Не Чернобыль – и хорошо?»: Волонтеры возмущены отношением властей к спасению Анапы
Лопатами и людьми ситуации с мазутом к весне не победить, заявила в эфире НСН, назвав «страшной» реакцию властей на экологическую катастрофу.
Волонтеры, устраняющие в Анапе последствия разлива мазута в Черном море, не смогут решить проблему «лопатами и руками», однако власти не считают ситуацию критичной, рассказала в интервью НСН волонтер Ирина Иванчук.
Президент России Владимир Путин накануне заявил на совещании с членами правительства, что для минимизации ущерба от последствий крушения танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе делается «явно недостаточно». При этом он поблагодарил работающих на месте ЧС волонтеров.
«Страшно, что местные считают эту ситуацию не критичной, мол, не Чернобыль - и хорошо, плюс мэрия отчитывается, что силами волонтеров и техники все уберется к весне, а летом все смогут приехать на пляжный сезон. Ну это очень спорный момент. На пляже в Витязево, наверное, работает больше всего людей, потому что единый штаб находится там и по месту проще добираться. Поэтому пляж на первый взгляд там и чистый, но подходишь ближе и видишь куски мазута. Я читала, что в Благовещенской прямо лужи мазута растягивались», - сказала Иванчук.
По ее словам, поддержки федеральных властей не хватает, при этом многое приходится делать руками.
«Честно, помощи властей, особенно федерального уровня не хватает. Представляете, какой Сизифов труд перебирать этот песок? Топчешься на одной квадратном метре, а затем волна предательски выкидывает еще одну порцию мазута. Лопатами и людьми в этой ситуации не победить. Наверное, стоит привлечь хотя бы технику, потому что та, что работает на местах, - вывозит мешки с песком и остатками нефти, а все остальное - ручной труд», - заключила собеседница НСН.
Ирина также отметила, что сама из села Арзгир в Ставропольском крае, но не смогла остаться в стороне от происходящего, поскольку каждое лето отдыхает на Чёрное море. Девушка рассказала, что работала в Анапе с 1 по 3 января, а раньше не имела волонтерского опыта.
15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение российские танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Один моряк погиб, 27 спасли, при этом в Черное море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Президент РФ Владимир Путин назвал это происшествие одним из самых серьезных вызовов в области экологии за последние годы. При этом власти Краснодарского края ввели режим ЧС в регионе только 25 декабря., напоминает «Радиоточка НСН».
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