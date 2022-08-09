ООН: готовится визит инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш договаривается с Международным агентством по атомной энергетики (МАГАТЭ) для организации визита инспекторов на территорию Запорожской атомной электростанции, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.
По его словам, в ООН крайне обеспокоены ситуацией вокруг артиллерийских ударов боевиков Украины по Запорожской АЭС. Дюжаррик отметил, что руководство агентства по атомной энергетике отправит инспекторов для мониторинга ситуации на АЭС. В ООН готовы оказать любую помощь, в том числе финансовую, для осуществления визита экспертов МАГАТЭ.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что руководство Международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ) осознает риски, связанные с обстрелами войсками Украины Запорожской атомной электростанции, но не предпринимает действенных мер для их пресечения.
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