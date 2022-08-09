ООН: готовится визит инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш договаривается с Международным агентством по атомной энергетики (МАГАТЭ) для организации визита инспекторов на территорию Запорожской атомной электростанции, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.

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По его словам, в ООН крайне обеспокоены ситуацией вокруг артиллерийских ударов боевиков Украины по Запорожской АЭС. Дюжаррик отметил, что руководство агентства по атомной энергетике отправит инспекторов для мониторинга ситуации на АЭС. В ООН готовы оказать любую помощь, в том числе финансовую, для осуществления визита экспертов МАГАТЭ.

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что руководство Международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ) осознает риски, связанные с обстрелами войсками Украины Запорожской атомной электростанции, но не предпринимает действенных мер для их пресечения.

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ФОТО: РИА Новости
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