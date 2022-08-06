По мнению сенатора, Совету безопасности ООН, Международному агентству по атомной энергии, международному сообществу необходимо потребовать от Киева остановить удары Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной станции. Ковитиди считает нарушением базовых принципов безопасности атомных электростанций 75-INSAG-3 Rev.1 возгорание водорода на водородной станции Запорожской АЭС, которое смогли оперативно потушить союзные войска

«Действия Украины нарушают безопасность всего Европейского континента», — цитирует собеседницу издание.

Ковитиди подчеркнула, что бомбардировка Запорожской АЭС системными ударами ВСУ создают смертельную опасность для всей Европы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские военные обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. По данным военного ведомства, с 16:20 до 17:24 пятницы украинские войска осуществили три артиллерийских удара по территории Запорожской АЭС, выпустив двадцать 152-мм снарядов.

