Минобороны: ВСУ нанесли три артудара по Запорожской АЭС

Украинские военные обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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По данным военного ведомства, с 16:20 до 17:24 пятницы украинские войска осуществили три артиллерийских удара по территории Запорожской АЭС, выпустив двадцать 152-мм снарядов.

«По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции», — указали в Минобороны.

Ведомство призвало международные организации осудить действия Киева, «осуществляющего акты ядерного терроризма».

«В случае дальнейших провокаций на атомной электростанции вся ответственность за нарушение ее работы всецело ложится на киевский режим», — добавили в Минобороны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелАЭСУкраинаВСУМинобороны РФ
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