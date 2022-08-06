Минобороны: ВСУ нанесли три артудара по Запорожской АЭС
Украинские военные обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, с 16:20 до 17:24 пятницы украинские войска осуществили три артиллерийских удара по территории Запорожской АЭС, выпустив двадцать 152-мм снарядов.
«По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции», — указали в Минобороны.
Ведомство призвало международные организации осудить действия Киева, «осуществляющего акты ядерного терроризма».
«В случае дальнейших провокаций на атомной электростанции вся ответственность за нарушение ее работы всецело ложится на киевский режим», — добавили в Минобороны.
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