Серябкина перенесла операцию на руке после разрыва сухожилия
Российская исполнительница Ольга Серябкина перенесла операцию на руке, сообщает Telegram-канал Mash.
Это произошло после разрыва сухожилия. По словам певицы, травму она получила перед вылетом в Казань, неудачно взявшись за ручку чемодана. Несмотря на сильную боль, Серябкина полтора месяца не обращалась к врачам из-за плотного графика и продолжала выступления. Две недели назад ей зашили сухожилия. Так как рука была забинтована, двигать ею певица практически не могла. Однако уже на следующий день она вышла на сцену закрытого мероприятия.
Сейчас исполнительнице необходимо носить фиксатор, не нагружать руку и избегать подъема тяжестей. Врачи настояли разрабатывать кисть и ежедневно делать специальные упражнения. Ради концертов певица снимает бандаж, хотя это увеличивает риск повторной травмы.
Ранее Ольга Серябкина допустила воссоединение с группой Serebro, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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