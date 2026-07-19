Пассажиры «Домодедово» пожаловались на клопов
Клопы завелись в массажных креслах в аэропорту «Домодедово», сообщает Telegram-канал Baza.
Насекомые кусают пассажиров, которые решили отдохнуть перед вылетом. У путешественников появляются волдыри, следы на коже и зуд. Один из очевидцев рассказал, что он прибыл в воздушную гавань вместе с женой и решил перед вылетом присесть в массажное кресло. В этот момент из другого кресла перед ним выскочил мужчина с укусами на руке и ноге.
В пресс-службе аэропорта сообщили, что массажные кресла принадлежат одному из арендаторов, который и отвечает за их состояние. Позже их вывели из эксплуатации. Сейчас ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области. Собственнику массажных кресел выдали предписание провести дезинсекцию. В итоге эксплуатацию кресел приостановили.
Ранее стало известно, что в Сеуле служебная собака ищет клопов в багаже прилетающих из Парижа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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