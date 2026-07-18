Воробьев: В Подмосковье при ударе ВСУ погиб 1 человек, 37 пострадали

По уточненной информации, в Подмосковье в результате атаки беспилотников ВСУ погиб один человек, еще 37 пострадали. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Погибшие и атака на Wildberries: Над РФ сбили сотни дронов

До этого он рассказал, что в ночь на 18 июля украинские дроны атаковали логистический центр Wildberries в Электростали, где в результате ЧП пострадали более 20 человек. По словам губернатора, один из пострадавших скончался от полученных травм.

«В настоящее время восемь человек находятся в тяжелом состоянии, 23 — средней степени тяжести; пять — в удовлетворительном состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь», - рассказал Воробьев.

Ранее он сообщил, что в Ногинске в результате падения БПЛА ВСУ произошел пожар на нефтебазе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:БеспилотникиВСУСмертьАндрей ВоробьевПодмосковье

Горячие новости

Все новости

партнеры