Воробьев: В Подмосковье при ударе ВСУ погиб 1 человек, 37 пострадали

До этого он рассказал, что в ночь на 18 июля украинские дроны атаковали логистический центр Wildberries в Электростали, где в результате ЧП пострадали более 20 человек. По словам губернатора, один из пострадавших скончался от полученных травм.

«В настоящее время восемь человек находятся в тяжелом состоянии, 23 — средней степени тяжести; пять — в удовлетворительном состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь», - рассказал Воробьев.

Ранее он сообщил, что в Ногинске в результате падения БПЛА ВСУ произошел пожар на нефтебазе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».