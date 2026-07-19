Трамп объяснил гибель двух американских военнослужащих благом для страны

Глава государства заявил NewsNation, что это очень печально. «Но это на благо нашей страны»,— указал он. По словам американского лидера, ему все равно на заявления властей Ирана о том, что Тегеран прекратил выполнять обязательства по меморандуму о взаимопонимании.

Ранее стало известно, что США придется восстанавливать израсходованные на Иран запасы вооружений четыре года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

