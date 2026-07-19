Трамп объяснил гибель двух американских военнослужащих благом для страны
19 июля 202605:01
Денис Постольский
Президент США Дональд Трамп прокомментировал гибель двух американских военнослужащих в Иордании.
Глава государства заявил NewsNation, что это очень печально. «Но это на благо нашей страны»,— указал он. По словам американского лидера, ему все равно на заявления властей Ирана о том, что Тегеран прекратил выполнять обязательства по меморандуму о взаимопонимании.
Ранее стало известно, что США придется восстанавливать израсходованные на Иран запасы вооружений четыре года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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