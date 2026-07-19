СМИ: Trump Media может предоставить ранний доступ к постам Трампа за $100 000 в месяц

Trump Media может начать предоставлять ранний доступ к постам президента США Дональда Трампа в Truth Social за $100 тысяч в месяц, сообщает Financial Times.

По данным издания, сервис будет работать круглосуточно. «Миллисекунды – это большое дело в этом мире. Фирмы высокочастотной торговли и <...> хедж-фонды определенно захотят этот продукт», – указали в компании. Данное сообщение вызвало негативную реакцию на Уолл-стрит.

Посты Трампа регулярно оказывают влияние на рынки. Недавно его заявление о переговорах с Ираном обвалило котировки нефти, а сообщение о паузе в тарифах спровоцировало рост S&P 500 на 9,5%.

Найдена связь между хвалебными постами Трампа в адрес компаний и покупкой их акций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

