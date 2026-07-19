Названа причина избиения российских туристов в отеле Грузии

В Грузии мужчина избил российскую туристку из-за того, что она с друзьями «портила грузинскую свадьбу», разговаривая на русском языке, сообщает Telegram-канал Baza.

К Владиславе на день рождения в Кахетию приехали друзья. По ее словам, девушки планировали остановиться в отеле до 20 июля. Вместе с друзьями она заселилась в номер на третьем этаже, их балкон выходил как раз на площадку, где проходила грузинская свадьба.

Одна из подруг открывала на балконе шампанское, после чего им снизу начали кричать, что девушки испортили диджейское оборудование. В номер пришла охрана отеля, поговорила с гостями и ушла. Владислава с подругами вернулась на балкон.

Спустя 10 минут в номер постучали. На пороге стоял мужчина, который сказал, что компания говорит на русском языке и портит свадьбу его брату. Во время инцидента незнакомец избил одну из девушек. По словам Владиславы, её подруга упала на пол, ударилась головой, и ей сломали нос. После нападения мужчина вернулся к празднованию.

Инцидент произошел в пятизвездочном Agareni Estate. По словам пострадавших, сотрудники отеля упрашивали девушек не публиковать видео и удалить его, а после отказа аккаунт гостиницы заблокировал их страницы.

