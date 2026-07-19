Таиланд устроил массовые проверки российских бизнесменов, владеющих недвижимостью
Власти Таиланда устроили массовые проверки бизнесменов из России, владеющих недвижимостью в королевстве, сообщает Telegram-канал Baza.
Нарушителям грозит конфискация имущества. Рейды начались 17 июля в Паттайе в отношении компаний, которые могут использовать подставных тайских акционеров для обхода ограничений на владение недвижимостью для иностранцев.
Уже проверены 33 компании и 32 участка общей стоимостью около 235 млн бат (550 млн рублей). Если нарушения подтвердятся, владельцам грозит уголовное преследование, а недвижимость могут изъять.
Поводом для проверок стало недавнее задержание четырех россиян в провинции Чонбури. Следствие считает, что они торговали недвижимостью, оформленной на подставных лиц. Общая стоимость домов, которые они продавали, составила около 11,6 млрд рублей. Недвижимость рекламировали на интернет-площадках как «русскую деревню», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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