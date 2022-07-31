До шести выросло число пострадавших при атаке беспилотника на штаб Черноморского флота

«Погибших нет, шесть человек пострадали, двое в средней степени тяжести, остальные в легкой», — написал он.

По словам губернатора Севастополя, выехавшего на место происшествия, там уже работают оперативные ведомства, в том числе сотрудники ФСБ.

По данным пресс-службы Черноморского флота, на территории штаба сдетонировало маломощное взрывное устройство, доставленное самодельным беспилотником. Необходимая медпомощь уже оказана пострадавшим от осколков разбившегося стекла. Погибших нет, пишет Газета.ru.

Также стало известно, что в связи с инцидентом в Севастополе отменены все праздничные мероприятия, планировавшиеся в День Военно-морского флота РФ.

