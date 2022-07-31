До шести выросло число пострадавших при атаке беспилотника на штаб Черноморского флота
В результате взрыва в штабе Черноморского флота (ЧФ), произошедшего после атаки беспилотника, число пострадавших увеличилось до шести человек. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Погибших нет, шесть человек пострадали, двое в средней степени тяжести, остальные в легкой», — написал он.
По словам губернатора Севастополя, выехавшего на место происшествия, там уже работают оперативные ведомства, в том числе сотрудники ФСБ.
По данным пресс-службы Черноморского флота, на территории штаба сдетонировало маломощное взрывное устройство, доставленное самодельным беспилотником. Необходимая медпомощь уже оказана пострадавшим от осколков разбившегося стекла. Погибших нет, пишет Газета.ru.
Также стало известно, что в связи с инцидентом в Севастополе отменены все праздничные мероприятия, планировавшиеся в День Военно-морского флота РФ.
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