Серия взрывов прогремела в Крыму в районе военного аэродрома

Чрезвычайное происшествие произошло на аэродроме в Сакском районе Крыма. Это подтвердил советник главы республики. Несколько взрывов прогремели в районе поселка Новофедоровка, где расположен военный аэродром.

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил о как минимум семи взрывах на объектах в Крыму.

Очевидцы выкладывают в сеть видео момента взрывов.