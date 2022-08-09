Серия взрывов прогремела в Крыму в районе военного аэродрома
9 августа 202216:05
Чрезвычайное происшествие произошло на аэродроме в Сакском районе Крыма. Это подтвердил советник главы республики. Несколько взрывов прогремели в районе поселка Новофедоровка, где расположен военный аэродром.
Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил о как минимум семи взрывах на объектах в Крыму.
Очевидцы выкладывают в сеть видео момента взрывов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru