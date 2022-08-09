Скорые и пожарные машины направляются к месту взрыва на аэродроме в Крыму
К месту взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке направляется большое число автомобилей скорой помощи и пожарных. Как сообщает РИА Новости, речь, в частности, идёт о скорой помощи Сакского района и Евпатории, на месте работают сотрудники МЧС.
Несколько взрывов произошли в районе поселка Новофедоровка в Крыму, сообщил советник главы республики Олег Крючков. Он призвал всех подождать делать выводы и дождаться официальных комментариев.
Заместитель главы администрации Сакского района Виктория Казьмирова также сообщила о взрывах на военном аэродроме. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что направляется на место ЧП.
Военный аэродром Саки около поселка Новофедоровка Сакского района используется для базирования авиации Минобороны РФ - самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации.
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