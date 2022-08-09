Аксёнов: При взрыве в Новофёдоровке гражданские не пострадали

Обычные граждане не пострадали в результате взрывов в районе населенного пункта Новофёдоровка, о числе возможных раненых в целом пока говорить преждевременно. Такую информацию озвучил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, к медикам за помощью пока не было обращений. Аксенов сообщил, что в районе военного аэродрома Новофедоровки после взрывов введена пятикилометровая зона оцепления. Там выставлены ограждения, дежурят наряды полиции, пешие патрули. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и санитарная авиация.

Согласно комментарию министерства обороны РФ, на аэродроме в Сакском районе на западе Крыма сдетонировали боеприпасы, по предварительным данным, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена. Очевидцы продолжают выкладывать в сеть моменты взрывов.