Аксёнов: При взрыве в Новофёдоровке гражданские не пострадали
Обычные граждане не пострадали в результате взрывов в районе населенного пункта Новофёдоровка, о числе возможных раненых в целом пока говорить преждевременно. Такую информацию озвучил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, к медикам за помощью пока не было обращений. Аксенов сообщил, что в районе военного аэродрома Новофедоровки после взрывов введена пятикилометровая зона оцепления. Там выставлены ограждения, дежурят наряды полиции, пешие патрули. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и санитарная авиация.
Согласно комментарию министерства обороны РФ, на аэродроме в Сакском районе на западе Крыма сдетонировали боеприпасы, по предварительным данным, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена. Очевидцы продолжают выкладывать в сеть моменты взрывов.
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